Barcelona - Real Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico español por el título de LaLiga 2026
Los blaugranas, que no contarán con Lamine Yamal, necesitan un empate o triunfo para consagrarse frente a su eterno rival. Revisa todo para seguir el clásico Barcelona vs Real Madrid.
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¡Se viene un clásico histórico! Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou con la intención de, por primera vez, proclamarse campeón de LaLiga de España frente a su eterno rival. Lo único que deben hacer los blaugranas es no perder.
El equipo comandado por Hansi Flick, que no contará con su estrella Lamine Yamal, le lleva 11 puntos de ventaja a los marengues, a cuatro jornadas de finalizar el torneo; es decir, un triunfo o un empate le permitirán asegurar el bicampeonato.
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¿Cuándo juega Barcelona - Real Madrid?
El clásico Barcelona vs. Real Madrid se jugará este domingo 10 de abril en el estadio Spotify Camp Nou.
¿A qué hora juega Barcelona - Real Madrid?
En territorio peruano, el cruce entre blaugranas y merengues se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona - Real Madrid?
La transmisión por TV del clásico español irá por la señal de DSports en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.
- Sudamérica: DSports
- Centroamérica y México: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
- España: Movistar LaLiga, DAZN
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Historial Barcelona - Real Madrid: últimos partidos
Así quedaron los seis partidos más recientes entre ambas escuadras por la Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa de España.
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España (final) | 11 de enero del 2026
- Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
- Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025
- Real Madrid 2-5 Barcelona | Supercopa de España (final) | 12 de enero del 2024
- Barcelona 4-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2024
Barcelona - Real Madrid: pronósticos
Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Barcelona.
- Betsson: gana Barcelona (1,82), empate (4,25), gana Madrid (3,70)
- Betano: gana Barcelona (1,75), empate (4,40), gana Madrid (3,95)
- Bet365: gana Barcelona (1,73), empate (4,20), gana Madrid (4,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,81), empate (4,37), gana Madrid (4,27)
- Coolbet: gana Barcelona (1,80), empate (4,25), gana Madrid (4,15)
- Doradobet: gana Barcelona (1,83), empate (4,05), gana Madrid (4,87)