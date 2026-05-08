Canal de TV para ver el clásico Barcelona vs Real Madrid por la definición de LaLiga de España 2026

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El próximo clásico Barcelona - Real Madrid puede ser histórico para LaLiga de España. Los blaugranas tendrán la gran oportunidad de levantar el título frente a su eterno rival: solo deben evitar perder. Las miradas de todo el mundo estarán puestas en lo que ocurra este domingo 10 de mayo en el Camp Nou.

A pesar de las bajas confirmadas de jugadores como Lamine Yamal y Federico Valverde ―quien protagonizó una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni―, existe mucha expectativa por el duelo entre culés y merengues. Revisa qué canales transmitirán este partidazo.

Dónde ver el clásico Barcelona vs Real Madrid

En suelo peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Real Madrid irá por la señal de DSports (610 y 1610 HD en toda Sudamérica).

Argentina: DSports

Bolivia: DSports

Brasil: ESPN, Disney Plus

Chile: DSports

Colombia: DSports

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports México

Paraguay: DSports

Perú: DSports

Panamá: Sky Sports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN

España: Movistar LaLiga TV, DAZN

¿Cómo ver Barcelona contra Real Madrid ONLINE?

Si no quieres perderte el Barcelona vs Real Madrid por internet, puedes acceder a la transmisión a través de la plataforma DGo. En caso de que no dispongas de este servicio, cuentas con la cobertura online gratis de La República Deportes, donde encontrarás la previa y el minuto a minuto con todas las incidencias.

¿Cuándo juega Barcelona versus Real Madrid la final?

El clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá lugar este domingo 10 de mayo, a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú), en el Spotify Camp Nou.



