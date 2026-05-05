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Cenaida Uribe revela postura de Ángela Leyva sobre fichar por Alianza Lima: “Está libre, hablé con ella”

La jefa de equipo de Alianza Lima brindó detalles de la conversación que sostuvo con la experimentada jugadora de la selección peruana, quien se encuentra sin club.

Ángela Leyva es una de las referentes de la selección peruana. Foto: composición LR/Puro Vóley/Besiktas JK
Ángela Leyva es una de las referentes de la selección peruana. Foto: composición LR/Puro Vóley/Besiktas JK
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Alianza Lima sigue moviéndose en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de obtener el tricampeonato, Cenaida Uribe reveló algunos nombres de las jugadoras que se sumarán al plantel para la próxima temporada.

Luego de confirmarse la salida de casi todas las extranjeras, los hinchas empezaron a preguntarse si Ángela Leyva entraba en consideración para reforzar al elenco íntimo. La jefa de equipo del club se pronunció al respecto.

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La postura de Ángela Leyva sobre fichar por Alianza Lima

En una reciente entrevista con el medio ‘Puro Vóley’, Cenaida Uribe aseguró que a la puntera de la selección peruana le gustaría vestir la camiseta de Alianza Lima; no obstante, indicó que todavía no define su futuro.

“Hablé con ella y sí le gustaría. Me comentó que no tuvo una buena temporada en Turquía y estaba por verse. Está libre, hablé con ella, pero ahorita quería descansar", manifestó.

“La vi en Portugal con su hermana, hablé con ella también… Seguramente la voy a ver en los próximos días. Sería un bombaza”, agregó.

Ángela Leyva, que hace poco decidió volver a representar a la selección peruana, solo jugó por la Universidad San Martín de Porres en la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

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¿En qué clubes jugó Ángela Leyva?

Ángela Leyva realizó la mayor parte de su carrera en el extranjero. En su trayectoria resalta su paso por ligas de gran nivel, como las de Brasil, Francia y Turquía.

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Osasco/Audax (Brasil)
  • PTT Spor (Turquía)
  • Yenisey Krasnoyarsk (Rusia)
  • Béziers Volley (Francia)
  • Çukurova Belediyesi Spor Kulübü (Turquía)
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor (Turquía)
  • Beşiktaş JK (Turquía)
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