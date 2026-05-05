Ángela Leyva es una de las referentes de la selección peruana. Foto: composición LR/Puro Vóley/Besiktas JK

Ángela Leyva es una de las referentes de la selección peruana. Foto: composición LR/Puro Vóley/Besiktas JK

Alianza Lima sigue moviéndose en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de obtener el tricampeonato, Cenaida Uribe reveló algunos nombres de las jugadoras que se sumarán al plantel para la próxima temporada.

Luego de confirmarse la salida de casi todas las extranjeras, los hinchas empezaron a preguntarse si Ángela Leyva entraba en consideración para reforzar al elenco íntimo. La jefa de equipo del club se pronunció al respecto.

La postura de Ángela Leyva sobre fichar por Alianza Lima

En una reciente entrevista con el medio ‘Puro Vóley’, Cenaida Uribe aseguró que a la puntera de la selección peruana le gustaría vestir la camiseta de Alianza Lima; no obstante, indicó que todavía no define su futuro.

“Hablé con ella y sí le gustaría. Me comentó que no tuvo una buena temporada en Turquía y estaba por verse. Está libre, hablé con ella, pero ahorita quería descansar", manifestó.

“La vi en Portugal con su hermana, hablé con ella también… Seguramente la voy a ver en los próximos días. Sería un bombaza”, agregó.

Ángela Leyva, que hace poco decidió volver a representar a la selección peruana, solo jugó por la Universidad San Martín de Porres en la Liga Peruana de Vóley.

¿En qué clubes jugó Ángela Leyva?

Ángela Leyva realizó la mayor parte de su carrera en el extranjero. En su trayectoria resalta su paso por ligas de gran nivel, como las de Brasil, Francia y Turquía.