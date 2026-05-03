Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"

La Liga Peruana de Vóley cierra la temporada con la final entre Alianza Lima y San Martín. En medio de este panorama, clubes como Universitario de Deportes ya piensan en lo que será la próxima campaña y empezaron a moverse en el mercado de fichajes.

A la espera de definir el futuro de Maluh Oliveira y tras confirmarse la salida de Coraima Gómez, uno de los nombres que empezó a sonar entre los hinchas como posible refuerzo es el de la puntera Aixa Vigil.

Universitario y su postura sobre el fichaje de Aixa Vigil

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, fue consultado sobre una posible incorporación de la voleibolista de San Martín y de la selección peruana. El directivo sostuvo que su intención no es generar falsas expectativas entre los aficionados.

“(…) Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”, manifestó en diálogo con el programa 'De Una'.

Si bien la propia Aixa Vigil confesó su hinchaje por la U y su deseo de vestir la camiseta crema en algún momento, Acerbi indicó que se deben considerar una serie de factores para contratar a una voleibolista de esa categoría.

“Creo que en algún momento posiblemente llegue a la ‘U’, porque ella ha dicho que quiere estar. Esperemos estar nosotros acá y que sea más pronto que tarde. Mientras tenga un vínculo, es hablar de algo que no corresponde”, mencionó sobre si es viable la contratación de la jugadora de 24 años.

“También paga mucho Yudy Balcazar (gerente deportiva de San Martín), está duro. Hay muchas cosas ahí, ponsors, muchas cosas que se podrían analizar. Tampoco descarto decir no, tendría que ver el momento para llegar y decidir qué hay. No es una jugadora de mil soles, está claro. Lo vale… Cuando llegue el momento, lo analizaremos para ver si se puede o no”, concluyó.

¿En qué clubes jugó Aixa Vigil?

Aixa Vigil realizó la mayor parte de su carrera en la liga peruana.