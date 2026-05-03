Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, se pronunció sobre la situación de Aixa Vigil, quien hace algunos meses confeso su hinchaje por la U y su deseo de vestir la crema.
- Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”
- Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense
La Liga Peruana de Vóley cierra la temporada con la final entre Alianza Lima y San Martín. En medio de este panorama, clubes como Universitario de Deportes ya piensan en lo que será la próxima campaña y empezaron a moverse en el mercado de fichajes.
A la espera de definir el futuro de Maluh Oliveira y tras confirmarse la salida de Coraima Gómez, uno de los nombres que empezó a sonar entre los hinchas como posible refuerzo es el de la puntera Aixa Vigil.
PUEDES VER: Vóley Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: a qué hora juegan por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026
Universitario y su postura sobre el fichaje de Aixa Vigil
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, fue consultado sobre una posible incorporación de la voleibolista de San Martín y de la selección peruana. El directivo sostuvo que su intención no es generar falsas expectativas entre los aficionados.
“(…) Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”, manifestó en diálogo con el programa 'De Una'.
Si bien la propia Aixa Vigil confesó su hinchaje por la U y su deseo de vestir la camiseta crema en algún momento, Acerbi indicó que se deben considerar una serie de factores para contratar a una voleibolista de esa categoría.
“Creo que en algún momento posiblemente llegue a la ‘U’, porque ella ha dicho que quiere estar. Esperemos estar nosotros acá y que sea más pronto que tarde. Mientras tenga un vínculo, es hablar de algo que no corresponde”, mencionó sobre si es viable la contratación de la jugadora de 24 años.
“También paga mucho Yudy Balcazar (gerente deportiva de San Martín), está duro. Hay muchas cosas ahí, ponsors, muchas cosas que se podrían analizar. Tampoco descarto decir no, tendría que ver el momento para llegar y decidir qué hay. No es una jugadora de mil soles, está claro. Lo vale… Cuando llegue el momento, lo analizaremos para ver si se puede o no”, concluyó.
PUEDES VER: Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias intervinieron
¿En qué clubes jugó Aixa Vigil?
Aixa Vigil realizó la mayor parte de su carrera en la liga peruana.
- Universidad César Vallejo (Perú)
- Polk State College (Estados Unidos)
- Oral Roberts Univ. (Estados Unidos)
- Alianza Lima (Perú)
- Universidad San Martín (Perú) - actualidad.