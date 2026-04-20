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Sporting Cristal vs Atlético Grau: fecha, hora y canal del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los celestes visitarán a Atlético Grau para disputar el partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo del Rímac está lejos del líder, pero irán por una victoria que los acerque a los primeros lugares de la tabla.

Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

Sporting Cristal buscará su segunda victoria al hilo. Los celestes viajarán a Piura para enfrentar a Atlético Grau en busca de un triunfo que los meta nuevamente en la lucha por el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Zé Ricardo ganó su último partido por el campeonato local 3-2 ante UTC. Previo a dicho encuentro, cayeron en Copa Libertadores por 2-1 ante Palmeiras en Brasil.

Por el lado de los ‘albos’, se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla con 7 puntos. Los piuranos perdieron en la jornada anterior por 2-0 ante uno de los líderes del campeonato, Los Chankas. Desde que Gerardo Ameli asumió la dirección técnica, el equipo piurano no ha obtenido victorias, consiguiendo cuatro empates y una derrota en cinco partidos.

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¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Celestes y ‘albos’ se enfrentan este miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36 en Sullana. Para este encuentro, el recinto no podrá albergar ningún espectador debido a que se jugará a puertas cerradas.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El duelo entre Atlético Grau y Sporting Cristal arrancará desde las 3.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto para que no te pierdas ninguna incidencia de este cotejo.

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Últimos enfrentamientos entre Sporting Cristal vs Atlético Grau

Así terminaron los cinco cruces más recientes entre Sporting Cristal y Atlético Grau por el campeonato peruano. Los celestes registran cuatro victorias ante los piuranos.

  • Grau 1-2 Sporting Cristal | 19.11.25
  • Sporting Cristal 2-1 Grau | 13.07.25
  • Grau 1-1 Sporting Cristal | 11.08.24
  • Sporting Cristal 1-0 Grau | 2.03.24
  • Grau 2-3 Sporting Cristal | 17.08.23.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Estos fueron los últimos encuentros que disputó Cristal, considerando campeonato local y Copa Libertadores.

  • Sporting Cristal 3-2 UTC | 19.04.26
  • Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 16.04.26
  • Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño | 8.04.26
  • Sporting Cristal 1-2 Moquegua | 3.04.26
  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26.

Últimos partidos de Atlético Grau

El conjunto piurano viene teniendo una campaña irregular, sumando apenas un triunfo en la presente temporada.

  • Los Chankas 2-0 Grau | 17.04.26
  • Alianza Atlético 2-2 Grau | 3.04.26
  • Grau 0-0 Deportivo Garcilaso | 22.03.26
  • Melgar 0-0 Grau | 15.03.26
  • Grau 1-0 FC Cajamarca | 6.03.26.
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