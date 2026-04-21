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Fabián Bustos quedó descartado en Universitario: el motivo que le impidió ser el reemplazo de Javier Rabanal

El entrenador argentino era la principal opción para tomar el lugar de Javier Rabanal en el banquillo de Universitario. Las cremas siguen evaluando opciones.

Fabián Bustos fue campeón nacional con Universitario de Deportes en el 2024. Foto: composición LR/Universitario
Fabián Bustos fue campeón nacional con Universitario de Deportes en el 2024. Foto: composición LR/Universitario

Universitario de Deportes tiene muy poco tiempo para definir a su nuevo entrenador. Luego de anunciar la salida de Javier Rabanal, se pudo conocer que la directiva del conjunto merengue se inclinaba por el regreso de un viejo conocido: el argentino Fabián Bustos.

A pesar de que el estratega de 57 años tendría la intención de vivir una segunda etapa en la institución crema, esta opción quedó descartada.

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Fabián Bustos no regresará a Universitario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la U contactó al ahora entrenador de Millonarios de Colombia luego de perder ante Melgar de Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1.

“Lo que pasó en la mañana al llegar a Lima fue que levantaron el teléfono para llamar a Fabián Bustos, información corroborada por el entorno del DT, y le dijeron: ‘Te necesitamos, creemos en ti, nos equivocamos cuando pudo darse en diciembre’. En diciembre Bustos se acercó, se ofreció, muchos trabajadores del club lo querían. No es que Álvaro Barco dijo que no le gusta, sino que este momento estamos apuntando a otra cosa”, reveló en el programa Modo ‘Fútbol’.

En ese sentido, el comunicador señaló que, a pesar del deseo del argentino, el no tener cláusula de salida en el club cafetero descarta su retorno a Universitario.

“La relación Barco-Bustos no es mala, es buena. Le dijeron eso y la respuesta desde Colombia fue: ‘Me encantaría, voy en una, es algo que quiero, pero tengo contrato con Millonarios’. Se puso difícil porque no tiene cláusula de salida”, agregó.

“Bustos no va, es una decisión que ya fue comunicada a la U. No va a ser el técnico de la U en estos momentos (…)”, concluyó.

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¿Cuándo se anunciará al nuevo técnico de Universitario?

Después de la salida de Javier Rabanal, Universitario confirmó que Jorge Araujo asumirá las riendas del primer equipo de manera interina. En ese sentido, Peralta sostuvo que la dirigencia definirá al nuevo entrenador antes del jueves 23 de abril.

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