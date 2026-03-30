HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Debate presidencial en vivo: Olivera, Valderrama y Lescano | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Sekou Gassama y el fuerte cruce con Deyverson en el triunfo de Universitario ante LDU: tuvieron que separarlos

El delantero de la 'U' perdió los papeles al ver una falta del '9' brasileño contra Murrugarra y lo encaró en pleno partido amistoso.

Sekou Gassama se casi se va a las manos contra Deyverson. Foto: Lr/Universitario
Sekou Gassama se casi se va a las manos contra Deyverson. Foto: Lr/Universitario

Universitario derrotó 2-1 a LDU de Quito, en el Estadio Monumental, en un picante amistoso previo al Clásico de la Liga 1. El tricampeón del fútbol peruano aprovechó el parón de la fecha FIFA para afinar detalles. El partido contra el excampeón de la Copa Sudamericana casi se le va de las manos al árbitro, ya que Sekou Gassama tuvo un fuerte cruce con Deyvison.

El ‘9’ de la ‘U’ fue protagonista de un golazo y un tenso choque contra el futbolista brasileño. La controversia surgió tras una falta cometida por Deyverson sobre Jorge Murrugarra, lo que provocó la reacción de Sekou Gassama.

PUEDES VER: Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

lr.pe

¿Cómo fue la pelea entre Gassama y Deyvison en el amistoso?

En la última parte del partido, Jorge Murrugarra intentó arrebatar el balón a Deyverson, lo que provocó una intensa reacción de Gassama. Al atacante senegalés no le agradó la acción del ‘9’ brasileño y se acercó al exdelantero del Fluminense para confrontarlo por el manotazo que había propinado a su compañero. Ante la tensión generada, varios jugadores intervinieron para evitar que la situación escalara e incluso lo empujó. ‘Deyvi’ se apagó y no lo encaró al ver su tamaño.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

lr.pe

¿Cómo fue el primer gol de Sekou Gassama con Universitario?

El partido amistoso era parejo hasta que apareció la ‘Pantera’. En la recta final del cotejo, en el Estadio Monumental, Horacio Calcaterra abrió por la banda con Andy Polo y el carrilero centró el balón en primera para que aparezca Gassama en el área. El ‘9’ aguantó a los dos defensores y de media vuelta anotó golazo. De esta forma, la ‘U’ derrotó a LDU de Quito.

PUEDES VER: Diego Rebagliati cuestionó a la selección peruana tras perder contra Senegal: "La posición donde más nos cuesta es el centro delantero"

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico de la Liga 1?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

PUEDES VER: DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima86820
2.Los Chankas86720
3.Cienciano85916
4.Universitario84415
5.UTC84214
6.Sporting Cristal83411
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos83011
9.Alianza Atlético82110
10.Cusco FC83010
11.Juan Pablo II83-710
12.ADT82-29
13.Sport Boys82-38
14.Deportivo Garcilaso81-27
15.Sport Huancayo82-47
16.CD Moquegua82-87
17.Atlético Grau81-56
18.FC Cajamarca81-65
Notas relacionadas
Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de ida del torneo

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de ida del torneo

LEER MÁS
San Martín dio el primer golpe: venció 3-0 a Universitario en la semifinal de ida de la Liga Peruana de Vóley

San Martín dio el primer golpe: venció 3-0 a Universitario en la semifinal de ida de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Sekou Gassama marca su primer gol con Universitario ante LDU de Quito: media vuelta y definición espectacular

Sekou Gassama marca su primer gol con Universitario ante LDU de Quito: media vuelta y definición espectacular

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

LEER MÁS
Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

LEER MÁS
Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"

Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"

LEER MÁS
El imperdonable gol que falló Alex Valera sin arquero: el delantero no pudo anotar el descuento de Perú ante Senegal

El imperdonable gol que falló Alex Valera sin arquero: el delantero no pudo anotar el descuento de Perú ante Senegal

LEER MÁS
Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

LEER MÁS
Erick Noriega en la mira de Europa tras partido de la selección peruana: clubes de Inglaterra, España e Italia se interesan en el futbolista

Erick Noriega en la mira de Europa tras partido de la selección peruana: clubes de Inglaterra, España e Italia se interesan en el futbolista

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pescador lleva 5 días desaparecido en Chile y piden apoyo para repatriarlo: “Imploramos al canciller”

Sekou Gassama y el fuerte cruce con Deyverson en el triunfo de Universitario ante LDU: tuvieron que separarlos

Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 30 de marzo

Deportes

Alineaciones Bolivia vs Irak: probables formaciones del partido por la final del repechaje al Mundial 2026

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial EN VIVO HOY, lunes 30 de marzo: 12 candidatos cara a cara presentarán sus propuestas

Cuándo es el debate Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara: fecha, hora y canal para ver

Cuándo es el debate Keiko Fujimori vs. López Aliaga: fecha, hora y canal para ver

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025