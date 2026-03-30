Universitario derrotó 2-1 a LDU de Quito, en el Estadio Monumental, en un picante amistoso previo al Clásico de la Liga 1. El tricampeón del fútbol peruano aprovechó el parón de la fecha FIFA para afinar detalles. El partido contra el excampeón de la Copa Sudamericana casi se le va de las manos al árbitro, ya que Sekou Gassama tuvo un fuerte cruce con Deyvison.

El ‘9’ de la ‘U’ fue protagonista de un golazo y un tenso choque contra el futbolista brasileño. La controversia surgió tras una falta cometida por Deyverson sobre Jorge Murrugarra, lo que provocó la reacción de Sekou Gassama.

¿Cómo fue la pelea entre Gassama y Deyvison en el amistoso?

En la última parte del partido, Jorge Murrugarra intentó arrebatar el balón a Deyverson, lo que provocó una intensa reacción de Gassama. Al atacante senegalés no le agradó la acción del ‘9’ brasileño y se acercó al exdelantero del Fluminense para confrontarlo por el manotazo que había propinado a su compañero. Ante la tensión generada, varios jugadores intervinieron para evitar que la situación escalara e incluso lo empujó. ‘Deyvi’ se apagó y no lo encaró al ver su tamaño.

¿Cómo fue el primer gol de Sekou Gassama con Universitario?

El partido amistoso era parejo hasta que apareció la ‘Pantera’. En la recta final del cotejo, en el Estadio Monumental, Horacio Calcaterra abrió por la banda con Andy Polo y el carrilero centró el balón en primera para que aparezca Gassama en el área. El ‘9’ aguantó a los dos defensores y de media vuelta anotó golazo. De esta forma, la ‘U’ derrotó a LDU de Quito.

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico de la Liga 1?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.