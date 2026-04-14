Alianza Atlético deberá viajar a Colombia para enfrentar a América de Cali. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Atlético deberá viajar a Colombia para enfrentar a América de Cali. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO juegan este miércoles 15 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido tendrá como escenario al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con transmisión por TV a cargo de Disney Plus Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

El ‘Vendaval’ afrontará su segundo duelo, esta vez jugando de visita, en la presente Copa Sudamericana. La jornada pasada, los churres empataron 1-1 ante Tigre en su partido debut de la competición. Ahora tendrá la oportunidad de sumar su primer triunfo y escalar posiciones en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali?

Los equipos de Alianza Atlético y América de Cali se verán las caras por la fecha 2 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 15 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 16/04)

¿Dónde ver Alianza Atlético y América de Cali?

El partido Alianza Atlético vs América de Cali, por la fase de grupos de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Alianza Atlético vs América de Cali

Alianza Atlético: Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Lupu, Díaz, Pérez; Muñoz, Larios y Coronel.

Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Lupu, Díaz, Pérez; Muñoz, Larios y Coronel. América de Cali: Jean; Mina, Torres, Mosquera, Bertel; Carrascal, Escobar, Machís, Guzmán; Ángel y Valencia.

Pronóstico de Alianza Atlético vs América de Cali

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo al América de Cali sobre Alianza Alianza Atlético.

Betsson: gana Alianza Atlético (7,90), empate (4,25), gana América de Cali (1,39)

Betano: gana Alianza Atlético (8,25), empate (4,75), gana América de Cali (1,44)

Bet365: gana Alianza Atlético (7,00), empate (4,75), América de Cali (1,42)

1XBet: gana Alianza Atlético (7,90), empate (4,50), gana América de Cali (1,38)

Coolbet: gana Alianza Atlético (8,50), empate (4,95), gana América de Cali (1,37)

Doradobet: gana Alianza Atlético (7,50), empate (4,75), gana América de Cali (1,42).

¿En qué estadio juegan Alianza Atlético vs América de Cali?

Alianza Atlético y América de Cali disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este recinto tiene capacidad para 37.000 espectadores.

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