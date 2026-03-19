Grupo de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: rivales, partidos y fixture del club imperial en fase de grupos
El conjunto imperial, que ganó el certamen continental en el 2003, integra un grupo muy fuerte en la Conmebol Sudamericana. Uno de sus rivales será Atlético Mineiro.
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Cienciano del Cusco ya conoce su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los imperiales, que dejaron en el camino a Melgar de Arequipa en la ronda preliminar, integran el grupo B con equipos de la talla de Atlético Mineiro.
Por segunda edición consecutiva, el conjunto cusqueño se verá las caras frente el gigante brasileño. El ‘Galo’ es uno de lo candidatos para llevarse el certamen, pues en el 2025 quedaron subcampeones.
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Grupos de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Twitter/Cienciano
Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana
Cienciano enfrentará a clubes de Brasil, Venezuela y Uruguay en el grupo B de la Copa Sudamericana.
- Atlético Mineiro (Brasil)
- Cienciano (Perú)
- Academia Puerto Cabello (Venezuela)
- Juventud (Uruguay)
¿Cuándo debuta Cienciano en la Copa Sudamericana?
El debut de Cienciano del Cusco en la presente edición de la Copa Sudamericana será de visitante contra Juventud de Uruguay. El partido tendrá lugar entre el martes 7 y el jueves 9 de marzo.
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Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana
Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán quedaron con el primer lugar de su grupo y, de esta manera, clasificar de manera directa a octavos de final.
Fecha 1: Juventud vs Cienciano
Fecha 2: Cienciano vs Puerto Cabello
Fecha 3: Cienciano vs Atlético Mineiro
Fecha 4: Puerto Cabello vs Cienciano
Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano
Fecha 6: Cienciano vs Juventud.
Los clubes peruanos en Copa Sudamericana 2026
El otro representante nacional en el torneo coninental es Alianza Atlético de Sullana. El elenco norteño integra el grupo A junto con América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina) y Macará (Ecuador).