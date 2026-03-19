Cienciano es el único club peruano que ganó la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Cienciano es el único club peruano que ganó la Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Cienciano del Cusco ya conoce su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los imperiales, que dejaron en el camino a Melgar de Arequipa en la ronda preliminar, integran el grupo B con equipos de la talla de Atlético Mineiro.

Por segunda edición consecutiva, el conjunto cusqueño se verá las caras frente el gigante brasileño. El ‘Galo’ es uno de lo candidatos para llevarse el certamen, pues en el 2025 quedaron subcampeones.

Grupos de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Twitter/Cienciano

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana

Cienciano enfrentará a clubes de Brasil, Venezuela y Uruguay en el grupo B de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguay)

¿Cuándo debuta Cienciano en la Copa Sudamericana?

El debut de Cienciano del Cusco en la presente edición de la Copa Sudamericana será de visitante contra Juventud de Uruguay. El partido tendrá lugar entre el martes 7 y el jueves 9 de marzo.

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana

Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán quedaron con el primer lugar de su grupo y, de esta manera, clasificar de manera directa a octavos de final.

Fecha 1: Juventud vs Cienciano

Fecha 2: Cienciano vs Puerto Cabello

Fecha 3: Cienciano vs Atlético Mineiro

Fecha 4: Puerto Cabello vs Cienciano

Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano

Fecha 6: Cienciano vs Juventud.

Los clubes peruanos en Copa Sudamericana 2026

El otro representante nacional en el torneo coninental es Alianza Atlético de Sullana. El elenco norteño integra el grupo A junto con América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina) y Macará (Ecuador).