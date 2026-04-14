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Alineaciones Real Madrid versus Bayern Múnich: posibles formaciones del partido por el pase a semifinales de Champions League

Real Madrid irá a territorio alemán con la consigna de ganar para no quedar eliminado de la Champions League. Revisa quiénes serán los grandes ausentes de la vuelta de cuartos de final.

Luis Díaz y Harry Kane anotaron los goles del triunfo de Bayern sobre Real Madrid en la ida. Foto: AFP
Luis Díaz y Harry Kane anotaron los goles del triunfo de Bayern sobre Real Madrid en la ida. Foto: AFP

El Allianz Arena de Alemania será testigo de una verdadera final entre Bayern Múnich - Real Madrid. Luego de imponerse en la ida, el equipo comandado por Vincent Kompany espera definir de local la serie de los cuartos de final de la Champions League; para ello, el estratega pondrá a sus mejores jugadores desde el arranque.

El gigante alemán llega a este compromiso sin bajas de consideración. Por su otra parte, el club español tendrá que reemplazar al francés Aurélien Tchouaméni (suspendido por acumulación de amarillas) y al lesionado Thibaut Courtois.

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Alineaciones Real Madrid - Bayern Múnich: posibles formaciones

Estos serían los equipos titulares de Real Madrid y Bayern Múnich para la revancha en suelo germano.

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Bayern Múnich?

El Real Madrid vs Bayern Múnich, partido de vuelta de cuartos de final de Champions League, se disputará este miércoles 15 de abril. La transmisión del decisivo duelo estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

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Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran una importante ventaja para los alemanes. Real Madrid no parte como favorito debido a que jugará de visitante y por el resultado de la ida.

  • Betsson: gana Real Madrid (4,95), empate (5,15), gana Bayern Múnich (1,55)
  • Betano: gana Real Madrid (4,60), empate (5,10), gana Bayern Múnich (1,57)
  • Bet365: gana Real Madrid (4,75), empate (5,25), gana Bayern Múnich (1,55)
  • 1XBet: gana Real Madrid (5,07), empate (5,58), gana Bayern Múnich (1,56)
  • Coolbet: gana Real Madrid (4,85), empate (5,45), gana Bayern Múnich (1,58)
  • Doradobet: gana Real Madrid (4,75), empate (4,75), gana Bayern Múnich (1,58).
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