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Bayern Múnich vs Real Madrid: fecha, hora y canal del partido de vuelta por cuartos de final de Champions League

Esta semana finalizan los enfrentamientos de cuartos de final en la Champions League y se conocerán a los clasificados a la siguiente etapa de la competición.

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan por el pase a las semifinales de la Champions League. Foto: Bayern Múnich/Real Madrid/composición LR
Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan por el pase a las semifinales de la Champions League. Foto: Bayern Múnich/Real Madrid/composición LR

Los cuartos de final en la Champions League culminan esta semana con partidazos. Uno de ellos será el duelo que protagonizarán Bayern Múnich ante Real Madrid, el cual se jugará en el Allianz Arena. Los alemanes tienen la primera opción de clasificar a semifinales ya que ganaron el partido de ida por 2-0 jugando en el Santiago Bernabéu.

La llave entre ‘bávaros’ y ‘merengues’ es una de las más atractivas de esta etapa. A pesar del favoritismo del Bayern Múnich por tener la ventaja en el marcador global, Real Madrid sabe cómo darle vuelta a este tipo de resultados, sobre todo jugando en la Champions League.

PUEDES VER: Liverpool vs PSG: día, hora y canal de TV del partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League

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¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League?

El partido de revancha entre alemanes y españoles se jugará el miércoles 15 de abril en Allianz Arena.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Real Madrid?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Bayern Múnich vs Real Madrid por la Champions League iniciará desde las 2.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

PUEDES VER: Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la Champions League

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¿Dónde ver Bayern Múnich vs Real Madrid?

Si deseas seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual manera, La República Deportes te llevará la cobertura online para que no te pierdas el minuto a minuto de este partidazo.

Partidos de vuelta por los cuartos de final de Champions League

  • Atlético de Madrid vs Barcelona
  • Liverpool vs PSG
  • Arsenal vs Sporting CP
  • Bayern Múnich vs Real Madrid
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