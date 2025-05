Diego Romero no la pasa bien en Argentina. A inicios del 2025, el talentoso portero dejó Universitario tras la falta de oportunidades y recaló en Banfield de la primera división. Sin embargo, los minutos que le han brindado han sido escasos. Ante la falta de protagonismo, el Taladro estaría en la obligación de regresar el guardameta a la 'U'. No solo eso, sino que también tendrían que pagar un fuerte monto por no cumplir con la cláusula.

Sucede que, antes de prestarlo a Banfield, Universitario solicitó que Diego Romero tenga una cierta cantidad de minutos. No obstante, no los está teniendo. Por ello, podría regresar a tienda merengue a mitad de año y la 'U' tendría entre sus filas hasta cuatro porteros.

Diego Romero volvería a Universitario tras incumplimiento de cláusula de Banfield

Un mejor panorama sobre el presente de Diego Romero lo tiene la periodista Vanessa Almenara. En el programa 'Fútbol Champán', la comunicadora contó los detalles de la cláusula que existe entre ambas instituciones por el jugador de 23 años.

"Si no se cumple la cláusula que puso la 'U' con Banfield, Romero se regresa a mitad de año. Encima, Banfield le paga a Universitario. Y no lo va a cumplir (en referencia a la cláusula)", profundizó.

PUEDES VER: Conar admite error de revisión en penal contra Paolo Guerrero y anuncia sanción a Bruno Pérez de manera interna

Diego Romero podría tener minutos con su nuevo DT en Banfield

Ante tantas malas noticias, un rayo de luz aparece para Diego Romero. En los últimos días, se conoció que Pedro Troglio asumirá el banqulllo de Banfield de cara a lo que resta del torneo argentino. Esto podría significar una nueva oportunidad para el portero peruano.

Eso sí, tendrá que llenarle los ojos a Troglio, quien tuvo un paso por Universitario, para adueñarse del arco del Taladro. Por el momento, le queda seguir trabajando para tener alguna posibilidad de alinear en el equipo titular en los próximos desafíos.