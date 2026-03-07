HOYSuscripcion LR Focus

34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
Perú conquista Eslovaquia: Evelyn Inga y Kimberly García logran el primer y segundo lugar en los 21 km de marcha de Dudinská 50

Evelyn Inga dominó por segunda ocasión una de las pruebas más importantes del circuito y, además, impuso un nuevo récord nacional en marcha atlética.

Evelyn Inga y Kimberly García fueron olímpicas en París 2024. Foto: Punto en Juego
Las marchistas peruanas vuelven a brillar en el mundo. Evelyn Inga y Kimberly García, olímpicas en París 2024, tuvieron una gran actuación en la reconocida competición internacional Dudinská 50, que se llevó a cabo en Eslovaquia y es una de las más importantes del World Athletics Race Walking Tour.

Las atletas lograron que la bandera peruana destaque en suelo eslovaco, pues se adjudicaron el podio con el primer y segundo lugar en la prueba de 21 kilómetros.

Kimberly García y Evelyn Inga ganan Dudinská 50 de marcha

Evelyn Inga reafirmó su gran presente y se consolida como una de las mejores marchistas del país. La deportista huancaína se llevó la medalla de oro con un tiempo de 1:33:29; además, estableció un nuevo récord nacional.

Por su parte, Kimberly García, bicampeona mundial en el año 2022, consiguió colocarse la presea de plata con un registro de 1:34:17.

Ambas marchistas se perfilan como las grandes representantes peruanas con miras a los Juegos Panamericanos 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Evelyn Inga gana por segunda vez la Dudinská 50

Desde que conquistó el octavo lugar en los Juegos Olímpicos París 2024, Evelyn Inga logró mantener un gran nivel en la marcha atlética. Su reciente participación en la Dudinská 50 fue un claro ejemplo de ello, pues logró ser la mejor por segunda ocasión.

Apenas terminó la competencia, la marchista de 27 años evidenció su felicidad por este triunfo. Asimismo, indicó que ahora se va a enfocar en el Mundial de Marcha de Brasil

“Haber competido al lado de atletas top del mundo hizo que el nivel sea muy fuerte, y estoy contenta porque todo me salió bien. Ahora participaré en la media maratón en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos en Brasil (12 de abril). Tenemos un equipo muy fuerte y estoy segura de que saldremos triunfantes”, afirmó.

