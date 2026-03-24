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Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

El goleador francés fue sorprendido por una mala revisión médica en Real Madrid e incluso su lesión pudo acabar en el quirófano. La prensa francesa aseguró que los doctores fueron despedidos.

Kylian Mbappé sorprendido por la lesión en el arranque del año. Foto: Lr/Los Angees Times
Kylian Mbappé sorprendido por la lesión en el arranque del año. Foto: Lr/Los Angees Times

El goleador Kylian Mbappé anunció su recuperación de una lesión en la rodilla, asegurando que está preparado para representar a Francia en los partidos amistosos programados contra Brasil y Colombia. No obstante, este martes surgió una nueva controversia relacionada con el jugador, vinculada a un diagnóstico médico del Real Madrid que, según parece, resultó ser incorrecto.

El 10 se vio envuelto en una situación inesperada relacionada con los protocolos médicos. Esta confusión no solo postergó su proceso de recuperación, sino que también llevó al jugador a buscar explicaciones fuera de España para comprender la razón detrás de sus dolores persistentes.

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¿Por qué los médicos se equivocaron con la rodilla de Kylian Mbappé?

El periodista francés Daniel Riolo, en el programa 'After Foot' de RMC, desató la polémica al revelar que el equipo médico del Real Madrid incurrió en un error notable tras el reciente esguince de rodilla que sufrió el delantero Kylian Mbappé.

El informe señala que, sorprendentemente, el tratamiento se centró en la rodilla incorrecta, atendiendo la articulación sana en lugar de la que realmente estaba afectada. Esta confusión complicó el proceso y el tiempo de rehabilitación. Por este motivo, el excampeón mundial decidió quitarse la duda en Francia y se llevó una enorme sorpresa.

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¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre el inédito error del Real Madrid?

La prensa francesa señala que el atacante se enojó e incluso casi termina en el quirófano, ya que se complicó la lesión. “No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse. "No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido"”, comentó la estrella del Real Madrid.

Según Daniel Riolo, se habría examinado la rodilla incorrecta de un jugador, lo que ha generado preocupación entre los aficionados y la directiva. "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", sentenció el periodista.

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¿A qué hora juega Brasil - Francia el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre brasileños y franceses se podrá seguir este jueves desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
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