Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por LaLiga de España

Los blaugranas, que no contarán con el brasileño Raphinha, necesitan un triunfo para consolidarse en la punta. Revisa todos para seguir el Atlético Madrid vs Barcelona.

Barcelona goleó 3-0 a Atlético Madrid en el último partido que disputaron. Foto: AFP

Barcelona y Atlético de Madrid se preparan para afrontar una seguidilla de partidos que será clave en el futuro de ambos equipos en la temporada. El primer duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo en la jornada 30 de LaLiga de España: una victoria le permitirá al equipo catalán quedar más cerca del título.

Los dirigidos por Hansi Flick y Diego Simeone no solo se verán las caras en el torneo local, pues dentro de algunos días tendrán que encontrarse en la serie de cuartos de final de la Champions League.

¿Cuándo juega Atlético Madrid - Barcelona?

El partidazo Atlético de Madrid vs Barcelona se jugará este sábado 4 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿A qué hora juega Atlético Madrid - Barcelona?

En territorio peruano, el cruce entre blaugranas y colchoneros se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético Madrid - Barcelona?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica y México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
  • España: Movistar+, DAZN.

Historial Atlético Madrid - Barcelona: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras tanto por la Copa del Rey España como por LaLiga.

  • Barcelona 3-0 Atlético Madrid | 03.03.26
  • Atlético de Madrid 4-0 Barcelona | 12.02.26
  • Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | 02.12.25
  • Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | 02.04.25
  • Atlético de Madrid 2-4 Barcelona | 16.03.25.

Atlético de Madrid - Barcelona: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Barcelona.

  • Betsson: gana Atlético (2,98), empate (3,70), gana Barcelona (2,28)
  • Betano: gana Atlético (3,00), empate (3,70), gana Barcelona (2,22)
  • Bet365: gana Atlético (3,10), empate (3,50), gana Barcelona (2,25)
  • 1XBet: gana Atlético (3,15), empate (3,84), gana Barcelona (2,29)
  • Coolbet: gana Atlético (3,10), empate (3,90), gana Barcelona (2,20)
  • Doradobet: gana Atlético (2,97), empate (3,70), gana Barcelona (2,31).


