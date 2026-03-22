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Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO HOY: alineaciones, horario y dónde ver el derbi de LaLiga de España

El derbi capitalino será determinante para el futuro de ambos equipos en el tramo final de LaLiga de España. Sigue la transmisión del Real Madrid - Atlético Madrid.

Real Madrid es el único escolta de Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.
Real Madrid es el único escolta de Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO HOY | Esta nueva edición del derbi capitalino será clave para el futuro de ambos equipos en LaLiga de España. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que ofrece La República.

Ambas escuadras vienen de clasificar a los cuartos de final de la Champions League y buscarán revalidar su buen momento en el torneo local. Los de Arbeloa necesitan un triunfo para no perderle el rastro al líder Barcelona.

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

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Horario del Real Madrid vs Atlético Madrid

En territorio peruano, el derbi entre merengues y colchoneros, correspondiente a la fecha 29 de LaLiga, se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid?

La transmisión por TV del Real Madrid vs Atlético Madrid irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN
  • Centroamérica y México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
  • España: Movistar+.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones probables

Uno de los grands ausentes será el portero belga Thibaut Courtois (lesionado); mientras que Militao, Alaba y Bellingham se encuentran en duda.

  • Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni; Valverde, Pitarch; Güler; Mbappé, Vinícius.
  • Atlético Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Sorloth, Julián Alvarez.

PUEDES VER: Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

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Real Madrid vs Atlético Madrid: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambos clubes. El último antecedente data de la semifinal de la Supercopa de España.

  • Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | 08.01.26
  • Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | 27.09.25
  • Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid | 12.03.25
  • Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | 04.03.25
  • Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | 08.02.25.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Real Madrid frente a los colchoneros.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,98), empate (3,70), gana Atlético Madrid (3,55)
  • Betano: gana Real Madrid (1,98), empate (3,90), gana Atlético Madrid (3,75)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,91), empate (4,00), gana Atlético Madrid (3,60)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,99), empate (3,97), gana Atlético Madrid (3,85)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,98), empate (3,85), gana Atlético Madrid (3,75)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,96), empate (3,80), gana Atlético Madrid (3,75).
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