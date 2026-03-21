Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 29 de LaLiga de España

El partido por la jornada 29 de LaLiga de España entre Barcelona y Rayo Vallecano se disputará en el Spotify Camp Nou. El conjunto culé buscará mantenerse en lo más alto de la tabla.

Barcelona es el actual líder del campeonato español. Foto: composición Betsabeth De Los Santos/LR
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO juegan este domingo 22 de marzo, desde las 8.00 a. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este duelo tras golear 5-2 a Sevilla en la jornada pasada. Ahora, buscarán un nuevo triunfo con la misión de mantenerse como líderes del campeonato. Por parte de Rayo Vallecano, igualó 1-1 ante Levante y está obligado en sumar una victoria para alejarse de los últimos lugares.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

Los equipos de Barcelona y Rayo Vallecano se verán las caras por la fecha 29 de LaLiga de España. El duelo se disputará este viernes 6 de marzo en Vigo, desde las 8.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.
  • España: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido Barcelona vs Rayo Vallecano, por la fecha 29 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Rayo Vallecano

  • Barcelona: Joan García; Ronald Araujo, Pau Cubarsí; Gerarard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.
  • Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Óscar Valentín, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Fran Pérez y Alemao.

Pronóstico de Barcelona vs Rayo Vallecano

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Rayo Vallecano.

  • Betsson: gana Barcelona (1,25), empate (6,40), gana Rayo Vallecano (10,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,26), empate (6,60), gana Rayo Vallecano (12,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,22), empate (7,00), gana Rayo Vallecano (11,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,27), empate (7,01), gana Rayo Vallecano (11,60)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,24), empate (7,50), gana Rayo Vallecano (11,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,27), empate (6,50), gana Rayo Vallecano (11,00).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?

Barcelona y Rayo Vallecano disputarán este encuentro por la fecha 27 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para 24.870 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Rayo Vallecano

  • Rayo Vallecano 1-1 Barcelona | 31.08.25
  • Barcelona 1-0 Rayo Vallecano | 17.02.25
  • Rayo Vallecano 1-2 Barcelona | 27.08.24
  • Barcelona 3-0 Rayo Vallecano | 19.02.24
  • Rayo Vallecano 1-1 Barcelona | 25.11.23
