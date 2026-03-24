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Universitario denunció a Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante Comisión Disciplinaria de la FPF por hechos ocurridos en 2025

El club crema presentó reclamos formales contra los 2 futbolistas de Alianza Lima en respuesta a las cartas notariales y denuncias realizadas por el club íntimo en los últimos días.

Paolo Guerrero y Renzo Garcés son titulares habituales en Alianza Lima. Foto: composición/Liga 1
Paolo Guerrero y Renzo Garcés son titulares habituales en Alianza Lima. Foto: composición/Liga 1

Universitario de Deportes presentó denuncias contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF). La medida del club crema tendría como objetivo que los futbolistas de Alianza Lima sean sancionados por hechos ocurridos durante la temporada 2025 de la Liga 1.

Vía redes sociales, el periodista Gustavo Peralta señaló que la acusación hacia el delantero es por gestos provocativos hacia los hinchas de Sporting Cristal en el partido del 2 de diciembre del año pasado. En cuanto al defensa, el reclamo es por su presencia en una zona indebida del estadio Alejandro Villanueva, en el choque del 13 de septiembre ante Deportivo Garcilaso, cuando pesaba sobre él una sanción.

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¿Por qué Universitario presentó denuncias contra Guerrero y Garcés?

De acuerdo con Peralta, desde la interna de la 'U' refieren que estas acciones se llevan a cabo en respuesta a las medidas legales realizadas por Alianza, así como a la reciente carta notarial enviada por la institución victoriana al administrador Franco Velazco.

Hace unas semanas, el conjunto íntimo denunció a Caín Fara, Jairo Concha y Javier Rabanal por un intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal al final del partido entre celestes y cremas en el estadio Alberto Gallardo el 21 de febrero. La CD-FPF absolvió a Fara y le aplicó sanciones a Concha (2 fechas) y Rabanal (4 fechas), aunque luego la Comisión de Apelaciones dejó sin efecto el castigo al entrenador.

En cuanto a la carta notarial remitida a Velazco, en el documento se menciona que el dirigente, durante una entrevista, afirmó que la periodista Talía Azcárate había sido amenazada por Alianza Lima, palabras que los íntimos consideraron una "imputación materialmente inexacta, agraviante y lesiva" contra el honor de su institución.

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