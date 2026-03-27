El exfutbolista uruguayo Luis Aguiar, recordado en el Perú por el campeonato nacional que ganó en el 2017 con Alianza Lima, fue internado en una clínica de su país este viernes luego de sufrir una descompensación antes de la práctica matutina en el Rampla Juniors, equipo en el que actualmente trabaja como asistente técnico.

De acuerdo con los reportes de la prensa charrúa, el 'Canario' acusó un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado rápidamente por la ambulancia a un centro médico, acción que evitó que su estado se complicara.

¿Qué pasó con Luis Aguiar?

Según refiere el suplemento Referí, del diario El Observador, una fuente del club picapiedra contó que Aguiar "tuvo un dolor en el pecho. Está bien, pero le están haciendo estudios en un sanatorio particular". El informante agregó que no fue necesario usar un desfibrilador en el exfutbolista, pues "era un dolor, nada más", aunque se supo que quedó internado con pronóstico reservado.

"Llegó a las 8:00 al Olímpico en su camioneta, estacionó y quedo ahí. Lo fueron a ver y no reaccionaba. Por eso llamaron a la ambulancia", complementó el portal FútbolUy acerca de lo ocurrido con el exmediocampista, quien labora junto con su hermano Carlos, DT del primer equipo, en Rampla Juniors.

Luis Aguiar jugó en Alianza Lima en 2017 y 2020. Foto: archivo/GLR

Esta no es la primera vez que le ocurre un incidente similar al uruguayo. En mayo del 2023, durante un partido por la segunda división charrúa, se desvaneció a los pocos minutos de iniciado el encuentro y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Luis Aguiar fue campeón en Perú con Alianza Lima

En la temporada 2017 del entonces Campeonato Descentralizado (hoy Liga 1), Luis Aguiar se proclamó campeón nacional tras ganar los torneos Apertura y Clausura con Alianza Lima. El 'Canario' fue clave para lograr el título, pues a fin de año terminó como máximo goleador de los blanquiazules con 15 tantos.