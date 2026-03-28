Cuenta regresiva para el Clásico de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Edison Flores quiere recuperar su mejor versión y no desaprovechó la oportunidad para calentar la previa del esperado partido. El delantero 'crema' tiene buenos recuerdos contra el eterno rival e incluso admitió que desea hacerles un gol.

'Orejas' está enfocado en el duelo clave contra los aliancistas y la participación del tricampeón de la Liga 1 en la Copa Libertadores. Las constantes críticas por su bajo rendimiento no hicieron que pierda confianza, sino una motivación extra para callar bocas.

¿Qué dijo Edison Flores sobre el clásico contra Alianza Lima?

'Orejas' estuvo inactivo por lesiones y competencia interna, pero ahora se siente en perfectas condiciones para volver. "Todos estamos concentrados para el partido que sigue y los próximos también porque son importantes, ya que serán los de la Copa Libertadores. Queremos estar de la mejor forma y llegar bien a lo que nos viene", comentó en el programa L1 Radio.

Además, se animó a visualizar el clásico. "Me veo celebrando. Espero poder jugar, conseguir minutos y dando el máximo para lo que necesita el equipo y darle una alegría a los hinchas. Es un gran deseo para mí anotarle a Alianza, sé que puede darse y hay que estar preparado para eso. Recuerdo el gol del 2023 en la final en Matute", sentenció el experimentado volante.

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.