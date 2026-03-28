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Perú perdió ante Senegal en el debut de Mano Menezes
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Deportes

Edison Flores revela su gran deseo en el clásico de la Liga 1 con Universitario: "Anotarle a Alianza Lima"

El volante 'crema' analizó el partido que se viene contra los aliancistas y reveló que esperar meter goles en un partido clave por el Torneo Apertura 2026.

Edison Flores analizó a su rival previo al 'Clásico' por Liga 1. Foto: Lr/L1 Radio
Edison Flores analizó a su rival previo al 'Clásico' por Liga 1. Foto: Lr/L1 Radio

Cuenta regresiva para el Clásico de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Edison Flores quiere recuperar su mejor versión y no desaprovechó la oportunidad para calentar la previa del esperado partido. El delantero 'crema' tiene buenos recuerdos contra el eterno rival e incluso admitió que desea hacerles un gol.

'Orejas' está enfocado en el duelo clave contra los aliancistas y la participación del tricampeón de la Liga 1 en la Copa Libertadores. Las constantes críticas por su bajo rendimiento no hicieron que pierda confianza, sino una motivación extra para callar bocas.

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¿Qué dijo Edison Flores sobre el clásico contra Alianza Lima?

'Orejas' estuvo inactivo por lesiones y competencia interna, pero ahora se siente en perfectas condiciones para volver. "Todos estamos concentrados para el partido que sigue y los próximos también porque son importantes, ya que serán los de la Copa Libertadores. Queremos estar de la mejor forma y llegar bien a lo que nos viene", comentó en el programa L1 Radio.

Además, se animó a visualizar el clásico. "Me veo celebrando. Espero poder jugar, conseguir minutos y dando el máximo para lo que necesita el equipo y darle una alegría a los hinchas. Es un gran deseo para mí anotarle a Alianza, sé que puede darse y hay que estar preparado para eso. Recuerdo el gol del 2023 en la final en Matute", sentenció el experimentado volante.

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¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

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Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima86820
2.Los Chankas86720
3.Cienciano85916
4.Universitario84415
5.UTC84214
6.Sporting Cristal83411
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos83011
9.Alianza Atlético82110
10.Cusco FC83010
11.Juan Pablo II83-710
12.ADT82-29
13.Sport Boys82-38
14.Deportivo Gacilaso81-27
15.Sport Huancayo82-47
16.CD Moquegua82-87
17.Atlético Grau81-56
18.FC Cajamarca81-65
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