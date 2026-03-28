Edison Flores revela su gran deseo en el clásico de la Liga 1 con Universitario: "Anotarle a Alianza Lima"
El volante 'crema' analizó el partido que se viene contra los aliancistas y reveló que esperar meter goles en un partido clave por el Torneo Apertura 2026.
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Cuenta regresiva para el Clásico de la Liga 1 entre Universitario y Alianza Lima por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Edison Flores quiere recuperar su mejor versión y no desaprovechó la oportunidad para calentar la previa del esperado partido. El delantero 'crema' tiene buenos recuerdos contra el eterno rival e incluso admitió que desea hacerles un gol.
'Orejas' está enfocado en el duelo clave contra los aliancistas y la participación del tricampeón de la Liga 1 en la Copa Libertadores. Las constantes críticas por su bajo rendimiento no hicieron que pierda confianza, sino una motivación extra para callar bocas.
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¿Qué dijo Edison Flores sobre el clásico contra Alianza Lima?
'Orejas' estuvo inactivo por lesiones y competencia interna, pero ahora se siente en perfectas condiciones para volver. "Todos estamos concentrados para el partido que sigue y los próximos también porque son importantes, ya que serán los de la Copa Libertadores. Queremos estar de la mejor forma y llegar bien a lo que nos viene", comentó en el programa L1 Radio.
Además, se animó a visualizar el clásico. "Me veo celebrando. Espero poder jugar, conseguir minutos y dando el máximo para lo que necesita el equipo y darle una alegría a los hinchas. Es un gran deseo para mí anotarle a Alianza, sé que puede darse y hay que estar preparado para eso. Recuerdo el gol del 2023 en la final en Matute", sentenció el experimentado volante.
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¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?
El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.
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Tabla de posiciones de la Liga 1
Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|8
|6
|8
|20
|2.
|Los Chankas
|8
|6
|7
|20
|3.
|Cienciano
|8
|5
|9
|16
|4.
|Universitario
|8
|4
|4
|15
|5.
|UTC
|8
|4
|2
|14
|6.
|Sporting Cristal
|8
|3
|4
|11
|7.
|Melgar
|8
|3
|2
|11
|8.
|Comerciantes Unidos
|8
|3
|0
|11
|9.
|Alianza Atlético
|8
|2
|1
|10
|10.
|Cusco FC
|8
|3
|0
|10
|11.
|Juan Pablo II
|8
|3
|-7
|10
|12.
|ADT
|8
|2
|-2
|9
|13.
|Sport Boys
|8
|2
|-3
|8
|14.
|Deportivo Gacilaso
|8
|1
|-2
|7
|15.
|Sport Huancayo
|8
|2
|-4
|7
|16.
|CD Moquegua
|8
|2
|-8
|7
|17.
|Atlético Grau
|8
|1
|-5
|6
|18.
|FC Cajamarca
|8
|1
|-6
|5