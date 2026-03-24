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Hernán Barcos sorprende a Jefferson Farfán al hablar sobre la selección peruana: "Tengo curso de entrenador"

El histórico goleador conversó con la 'Foquita' sobre su futuro, aunque admitió que todavía tiene ganas de seguir jugando en la Liga 1. Sin embargo, no descartó la selección.

Hernán Barcos habló sobre un posible futuro en la selección peruana. Foto: Lr/Enfocados
Hernán Barcos habló sobre un posible futuro en la selección peruana. Foto: Lr/Enfocados

Hernán Barcos, pese a sus 41 años, sigue demostrando un gran nivel en Liga 1 con FC Cajamarca e incluso es uno de los máximos goleadores. Sin embargo, el retiro no es tan lejano por su edad. Justamente, Jefferson Farfán y el ‘Pirata’ se reencontraron en el popular programa 'Enfocados'. El ‘9’ argentino sorprendió al no descartar a la selección peruana en un futuro.

Sin duda, Barcos fue el mejor delantero extranjero en Alianza Lima y fue pieza clave para conseguir el bicampeonato. Además, formó una dupla letal en ataque con Jefferson Farfán. La Bombonera y Matute lo siguen recordando.

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¿Qué dijo Hernán Barcos sobre la selección peruana?

Jefferson Farfán entrevistó a Hernán Barcos y deslizó la posibilidad de unirse a la selección peruana en un futuro. “¿Ser asistente de Mano Menezes? ¡Uh! ¡Buena propuesta! El tiempo pasa. Tengo el curso de entrenador, pero me estoy formando más en gestión deportiva, tengo algunos cursos, estoy haciendo un maestrado. Sinceramente no tengo definido hacia dónde voy, pero si te viene una oferta de estas, ¿Cómo la rechazas? Pero todavía me quedan tres a cuatro años más de fútbol“, comentó en Enfocados.

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¿Hernán Barcos se retira del fútbol?

El actual goleador de FC Cajamarca rompió su silencio. Comenzando el año pasado le dije a mi señora ‘este va a ser el último’. Y en febrero le digo ‘no me voy a retirar ni cag...’ (risas). Y digo ‘voy a seguir un poquito más’. Hasta que me den las piernas, vamos a seguir. Yo creo que uno se da cuenta cuando ya no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana y lo disfruto. Lo voy a sufrir el día que no haga eso. Entonces, cuando no lo disfrute y diga tengo que entrar nuevo, tengo que concentrar otra vez”, aclaró Hernán Barcos en el podcast 'Enfocados'.

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¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.
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