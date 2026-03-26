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Fabio Gruber sorprende al recordar a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en la Bundesliga: "Los veía cada semana"

El zaguero de la selección peruana asombró al mencionar a Pizarro, la 'Foquita' Farfán y al goleador aliancista en sus mejores momentos en la Bundesliga pese a sus cortos 23 años.

Gruber habló sobre su admiración por Claudio Pizarro en Bundesliga. Foto: Lr/FPF
Gruber habló sobre su admiración por Claudio Pizarro en Bundesliga. Foto: Lr/FPF

Fabio Gruber se alista para debutar en la selección peruana en los partidos amistosos programados por fecha FIFA. El joven defensa quiere cumplir su sueño de vestir la bicolor e incluso sorprendió a los hinchas al conocer las ciudades más populares del país y recordar los mejores momentos de Claudio Pizarro en la Bundesliga. Sin duda, el zaguero ya se ganó al grupo.

El jugador de la Bundesliga 2 se encuentra completamente concentrado en su estreno, dirigido por Mano Menezes, espera contribuir significativamente en los próximos encuentros internacionales contra Senegal y Honduras.

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¿Qué dijo Fabio Gruber sobre Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

El back sorprendió a todos al recordar a los tres históricos peruanos. “Los recuerdo mucho porque en mi infancia, esos fueron los peruanos que estaban en la Bundesliga, los veía cada semana y eso me quedó en la cabeza, de Perú y del fútbol peruano” enfatizó Gruber.

Sin duda, las tres leyendas peruanas marcaron época en Alemania. Pizarro y Guerrero fueron respetados por sus goles e incluso el ‘Bombardero’ ganó la Champions League con Bayern Múnich. Asimismo, Jefferson la 'Foquita' Farfán era imparable por las bandas del FC Schalke 04.

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¿Cuándo juegan Perú vs Senegal?

El partido Perú - Senegal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en el Stade de France, estadio ubicado en la ciudad de París. Luego de este compromiso, la ‘Bicolor’ se enfrentará contra Honduras, partido que se jugará en Madrid.

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¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.
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