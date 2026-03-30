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Deportes

Hernán Barcos rompe su silencio y revela cómo se dio su salida de Alianza Lima: “Me sacaron”

El ‘Pirata’ conversó con la ‘Foquita’ y Guizasola sobre su salida del club de La Victoria, donde explicó cómo se dio su desvinculación y señaló que no la esperaba.

El futbolista fue invitado al pódcast 'Enfocados' donde dio detalles de su carrera futbolística. Foto: LR/Enfocados
El futbolista fue invitado al pódcast 'Enfocados' donde dio detalles de su carrera futbolística. Foto: LR/Enfocados

El nombre de Hernán Barcos volvió a ponerse en agenda tras referirse a su salida de Alianza Lima, un episodio que se dio a inicios del 2026 y que marcó el final de su etapa en La Victoria. A sus 41 años, el ‘Pirata’ era uno de los referentes del plantel y su continuidad apuntaba a extenderse, por lo que su partida tomó por sorpresa a más de uno.

El delantero argentino contó detalles de ese momento en el pódcast Enfocados, donde se reencontró con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En ese espacio, Barcos recordó cómo se dio su salida del cuadro blanquiazul y adelantó detalles de una situación que, según contó, no esperaba.

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Hernán Barcos cuenta cómo se dio su saluda del club íntimo: “Fue duro”

Durante la entrevista, el futbolista contó que su salida se dio en medio de un escenario distinto al que esperaba, ya que su continuidad en el club estaba encaminada y no imaginaba un cambio en esa decisión.

“De ningún club me fui triste. De todos me fui porque he querido o vendido. De Alianza me sacaron y fue duro. […] Estuvimos mal, sinceramente, pero entendemos. Somos fieles y creemos que las cosas pasan por algo y tal vez lo mejor era que Hernán Barcos saliera de Alianza Lima; después, el tiempo te da la razón o no. Pero fue muy duro porque no lo esperaba”, comentó.

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En esa misma línea, Barcos también recordó el contexto en el que se hablaba de su continuidad, incluso tras anotar ante Boca Juniors en la Copa Libertadores, momento en el que, según contó, desde el club le mencionaban la posibilidad de extender su vínculo.

“Yo en febrero dije: ‘Juego un año más’. Después del gol a Boca me decían: ‘Hernán, vamos a renovar un año más’. Cuando jugamos en Chile, mi hermano fue para la renovación; ya estaba todo encaminado, faltaban unos detalles y, de la nada, ‘Hernán Barcos se va’”, relató.

Barcos revela que pensaba retirarse en Alianza Lima

Durante otro momento de la conversación, el ‘Pirata’ se refirió a los planes que tenía mientras formaba parte del plantel, en un contexto en el que ya había asumido un rol dentro del equipo y proyectaba el cierre de su carrera en el club.

“Es más, en el camino en el que estaba yo en el club, era jugar un año más y retirarme. Yo ya había tomado mi posicionamiento dentro del club. Había entendido mi rol y estaba tranquilo. No fue por dinero. Me dijeron que fue por motivos deportivos y el 2025 fue mi mejor año en Alianza, pero bueno, son cosas que pasan y uno las acepta, aunque no las comparte”, agregó.

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