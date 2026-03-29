La selección peruana perdió 3-1 contra Senegal, en el Stade de France, por la fecha FIFA y ahora se alista para enfrentar a Honduras, tras unas pésimas Eliminatorias 2025. Por este motivo, Ricardo Gareca se animó a darle un par de consejos a Mano Menezes desde su popular podcast 'La Sustancia'. El ‘Tigre’ quiere volver a disfrutar la mejor versión de la Bicolor.

No es un secreto que Gareca se convirtió en el entrenador más exitoso y querido en la selección, ya que logró la histórica clasificación al Mundial, subcampeones en Copa América y casi repetimos la gesta en el repechaje de Qatar 2022. Sin duda, voz autorizada para dar recomendaciones.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la selección peruana?

Gareca sorprendió con un par de consejos a Mano Menezes. "Espero que, en este nuevo proceso, puedan acercarse a la gente, ya que la confianza del público es fundamental para que los jugadores se sientan respaldados. En todos los países que visitamos, la gente nos recibía con entusiasmo. Logramos establecer una conexión muy importante con la afición", enfatizó el exentrenador de la selección peruana.

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¿Qué dijo Mano Menezes luego de perder contra Senegal?

El flamante técnico de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad por la derrota encajada en París contra la poderosa Senegal y recordó la abismal diferencia del ranking FIFA. "Pecamos en detalles que son normales para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores", sentenció en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.