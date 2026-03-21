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Deportes

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

El duelo por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 entre Sporting Cristal vs Los Chankas se jugará en la altura de Andahuaylas.

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan en la altura de Andahuaylas. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan en la altura de Andahuaylas. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

MOMENTOS DESTACADOS

07:51
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

En territorio peruano, el duelo entre rimenses y guerreros empezará a partir de las 3.30 p. m.

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO juegan hoy sábado 21 de marzo, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la Liga 1

07:51
21/3/2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

En territorio peruano, el duelo entre rimenses y guerreros empezará a partir de las 3.30 p. m.

07:43
21/3/2026

¡Los Chankas no quieren soltar la punta!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo entre Los Chankas vs Sporting Cristal por la fecha 8 del Apertura.

El equipo celeste marcha en el puesto 6 con 11 puntos y requiere sumar un triunfo que los acerque a los primeros lugares de la tabla. Los dirigidos por Paulo Autuori vencieron a Sport Boys en su último partido del Torneo Apertura. Su rival, Los Chankas, es el actual líder del campeonato. En la fecha pasada lograron un triunfazo ante Juan Pablo II que los ubicó en lo más alto de la tabla junto a Alianza Lima.

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lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

Los equipos de Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. El partido se juega hoy sábado 21 de marzo en Andahuaylas, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas?

El partido Sporting Cristal vs Los Chankas, por la jornada 8 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Los Chankas

  • Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Leonardo Díaz, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro, Gabriel e Irven Ávila.
  • Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, David Gonzáles, Ayrthon Quintana; Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Abdiel Ayarza; Franco Torres y Jarlín Quintero.

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lr.pe

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal para este duelo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,35), empate (3,15), gana Los Chankas (2,98)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,37), empate (3,35), gana Los Chankas (2,95)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,30), empate (3,25), gana Los Chankas (3,00)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,34), empate (3,22), gana Los Chankas (2,99)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,40), empate (3,30), gana Los Chankas (2,97)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,54), empate (3,33), gana Los Chankas (3,00).

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Los Chankas?

El escenario que albergará el partido será el Estadio Municipal Los Chankas. Este recinto tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Los Chankas

Así quedaron los únicos cuatro cruces entre Sporting Cristal y Los Chankas por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 0-1 Los Chankas | 26.10.25
  • Los Chankas 3-1 Sporting Cristal | 21.06.25
  • Los Chankas 3-3 Sporting Cristal | 31.07.24
  • Sporting Cristal 4-1 Los Chankas | 15.02.24.
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