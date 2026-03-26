Los equipos de la Liga 1 se tomarán un breve descanso aprovechando la fecha FIFA y el repechaje. La selección peruana jugará contra Senegal y Honduras, aunque Universitario seguirá enfocado en el partido clave contra Alianza Lima por el ‘Clásico’. El popular club de Ate tendrá un importante partido amistoso contra el excampeón de Copa Sudamericana.

Javier Rabanal sigue cuestionado por los resultados y el poco fútbol mostrado en la ‘U’. Por este motivo, quiere recuperar su mejor versión antes de la reanudación del campeonato. El partido amistoso contra LDU de Quito les dará rodaje,

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¿Cuándo jugará Universitario vs LDU de Quito por partido amistoso?

El Estadio Monumental, este sábado 28 de marzo, será el escenario de un emocionante encuentro a partir de las 6.00 p. m. El rival de turno será la Liga Universitaria Deportiva de Quito. El club ecuatoriano también aprovechará la pausa en la LigaPro para mantener a su plantilla en forma y evitar la pérdida de ritmo competitivo.

¿Cómo llega LDU de Quito al amistoso contra Universitario?

LDU de Quito se posiciona en el tercer lugar de la LigaPro 2026, lo que la convierte en un adversario complicado para los pupilos de Rabanal. Con un total de 10 puntos acumulados en seis jornadas, el conjunto quiteño ha logrado tres victorias, un empate y dos derrotas en el campeonato nacional. Además, es importante destacar su participación en el Grupo G de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Lanús, Mirassol y Always Ready.

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril luego del parón por las selecciones y partidos internacionales.



Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.