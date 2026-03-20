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Edison Flores cuestionó reclamos de Alianza Lima en contra de Universitario: "Me pareció excesivo"

El ‘Orejas’ se refirió acerca de los constantes reclamos que se vienen dando en la Liga 1 2026.

Edison Flores cuestionó constantes reclamos en la Liga 1 2026. Foto: Inka Digital
Edison Flores cuestionó constantes reclamos en la Liga 1 2026. Foto: Inka Digital

Universitario tendrá que enfrentar a Comerciantes Unidos en Cutervo por la siguiente fecha del Torneo Apertura. Previa al viaje del plantel, Edison Flores conversó con la prensa y se refirió acerca de los últimos enfrentamientos entre los directivos de la institución crema y Alianza Lima. ‘Orejas’ también habló sobre las sanciones que se dieron en un principio hacia Jairo Concha y Javier Rabanal.

El futbolista crema considera que los reclamos vienen siendo desmesurados y no le hace bien al campeonato. “Llevamos varios años en el fútbol y siempre ha sido así. Obviamente, debe haber mucho más respeto, pero siempre ha habido esa relación entre la hinchada y los jugadores. Es parte del folclore peruano y del fútbol. Me pareció excesivo“, indicó el futbolista de la ‘U’.

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Edison Flores cuestionó reclamos en la Liga 1

‘Oreja’ hizo un llamado a los directivos de Universitario y Alianza Lima a los dirigentes para que dejen de lado las disputas en el campeonato local. “Sobre los reclamos, vienen y van. Siempre ha sido así, pero creo que debería parar por ambas partes y unirse para que esto pueda crecer y ser un ejemplo para todos los que nos siguen”, mencionó.

Asimismo, indicó que este problema no es reciente, indicando que es un problema que viene desde la temporada pasada. “Desde el año pasado, esto se ha llevado a un nivel más allá de lo que es el fútbol, que es pasión”, señaló.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario en la Liga 1 2026?

La ‘U’ disputará el duelo por la fecha 8 de la Liga 1 2026 ante Comerciantes Unidos. Este cotejo se llevará a cabo este sábado 21 de marzo a la 1.15 p. m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

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