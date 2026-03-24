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Álex Valera y su promesa en la selección peruana como el flamante '9' de Mano Menezes: "Voy a buscar anotar goles"

'Valegol' habló sobre la nueva etapa que le espera en la bicolor con el técnico brasileño a la cabeza. Asimismo, dejó claro los retos que tendrá en el once titular.

Álex Valera habló sobre la nueva etapa de la selección peruana. Foto: Lr/FPF
Álex Valera habló sobre la nueva etapa de la selección peruana. Foto: Lr/FPF

La selección peruana quedó lista para enfrentar a Senegal en el estreno de Mano Menezes como entrenador. Nuevos rostros y algunos ya conocidos fueron convocados para la fecha doble FIFA. La Bicolor se medirá, este jueves 26 de marzo, ante la finalista de la Copa Africana y posteriormente Honduras servirá como sparring. Álex Valera es uno de los jugadores que genera más expectativa.

El atacante se pronunció acerca de la situación actual del equipo y su proceso de adaptación bajo la dirección del nuevo cuerpo técnico. En sus declaraciones, subrayó la relevancia de los próximos partidos y los objetivos trazados.

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¿Qué dijo Álex Valera sobre la selección peruana de Mano Menezes?

El ‘9’ de la ‘U’ quiere empezar con el pie derecho la nueva era liderada por el técnico brasileño Mano Menezes. “Recién hoy lo hemos conocido, no hemos podido conversar mucho con él, pero con el transcurso de las semanas hablaremos más. “Se vienen dos partidos importantes y nos ayudarán para lo que viene más adelante”, comentó antes de viajar a Francia.

Asimismo, destacó la sangre nueva y los objetivos: “Hay jóvenes, pero también muchos jugadores con experiencia y capacidad para afrontar lo que viene. Trataré siempre de aportar lo que pueda y buscar anotar goles”, concluyó el experimentado delantero de Universitario.

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¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

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Canal de TV para ver Perú vs Senegal

El encuentro amistoso entre Perú vs Senegal, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

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