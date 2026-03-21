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México vs Portugal sin Cristiano Ronaldo: fecha, hora y canal del partido por la reinauguración del Estadio Azteca

El combinado azteca, uno de los anfitriones del Mundial 2026, recibirá al campeón de la UEFA Nations League, que llegará sin su máxima figura.

México nunca le ha podido ganar al equipo luso. Foto: composición de LR/FMF/Selecao Portugal
México nunca le ha podido ganar al equipo luso. Foto: composición de LR/FMF/Selecao Portugal

Los hinchas mexicanos que anhelaban ver a Cristiano Ronaldo por primera vez en su país recibieron una mala noticia tras confirmarse que el delantero no fue convocado por Portugal para el amistoso en territorio azteca. La estrella del Al Nassr iba a ser la gran atracción del encuentro, pero una lesión lo dejó fuera del duelo que se disputará como parte de la reinauguración del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026.

Pese a todo, la ausencia de 'CR7' no debería mermar significativamente el nivel de la escuadra dirigida por Roberto Martínez, actual campeona de la UEFA Nations League, ante la cual los pupilos de Javier Aguirre intentarán mostrar sus credenciales como uno de los tres anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

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¿Cuándo juega México vs Portugal?

El amistoso entre México y Portugal se jugará el próximo sábado 28 de marzo, en el estadio Banorte (nombre comercial del Azteca) de la capital mexicana.

¿A qué hora jugará México vs Portugal?

En territorio mexicano, el encuentro arranca a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (domingo 29).

¿Qué canal transmitirá México vs Portugal?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del Canal 5 y TUDN en suelo mexicano, además de la plataforma de streaming ViX+. En los Estados Unidos, se podrá ver a través de la señal de Univisión.

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Convocados de México y Portugal

Estas son las listas de convocados de ambas selecciones para el juego amistoso por la fecha FIFA de marzo.

  • Arqueros: Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa
  • Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Ricard Ledezma, Everaldo López, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jesús Angulo
  • Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas, Denzell García, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Brian Gutiérrez
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Armando González, Germán Berterame.
Convocados del Tri. Foto: FMF

Convocados del Tri. Foto: FMF

  • Arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva
  • Defensas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Goncalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo
  • Mediocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, Joao Nevez, Vitinha, Bruno Fernandes
  • Delanteros: Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Pedro Goncalves, Joao Felix, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Goncalo Ramos.
Convocatoria de los lusos. Foto: Selecao Portugal

Convocatoria de los lusos. Foto: Selecao Portugal

Historial de México vs Portugal

Estos son los resultados de los enfrentamientos previos entre México y Portugal por amistosos, Copa Confederaciones y Mundial.

  • Portugal 2-1 México | 02.07.17
  • Portugal 2-2 México | 18.06.17
  • México 0-1 Portugal | 06.06.14
  • Portugal 2-1 México | 21.06.06
  • Portugal 0-0 México | 06.04.69.

Entradas para México vs Portugal

Según reporta la cadena ESPN, la ausencia de Cristiano Ronaldo ha provocado una drástica caída en el interés de los hinchas por la adquisición de boletos. En cuanto a la reventa de entrada, los precios pasaron de entre 6.000 y 7.000 pesos a menos de 2.000.

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