Canal confirmado de Uruguay versus Inglaterra por amistoso internacional fecha FIFA desde Wembley
El combinado charrúa visitará la Catedral del Fútbol para medirse al seleccionado de los tres leones como parte de su preparación al Mundial 2026.
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Así como el resto de selecciones sudamericanas, Uruguay aprovechará esta fecha FIFA de marzo para disputar un par de amistosos. La Celeste viajará primero hasta Londres para medirse en el mítico estadio Wembley ante Inglaterra, en un duelo de preparación para ambas escuadras con la mira puesta en su próxima participación en el Mundial 2026.
De la nómina de 28 jugadores convocados por Marcelo Bielsa destacan el portero Fernando Muslera y el extremo Agustín Canobbio, quienes vuelven al equipo luego de mucho tiempo. Thomas Tuchel, por su parte, incluyó en su lista a Harry Maguire y Dominic Calvert-Lewin, futbolistas que también retornan a su selección tras meses, e incluso años, de no ser considerados.
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¿Qué canal transmitirá Uruguay versus Inglaterra?
La transmisión de este cotejo estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Uruguay, donde irá por la señales de sus diferentes cableoperadores.
- Argentina: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Uruguay: DSports, AUF TV, Cardinal TV, NS Eventos 1, Montecable
- Estados Unidos: ViX Premium
¿Cómo ver Uruguay versus Inglaterra por internet?
Si estás en territorio uruguayo, podrás ver en línea este amistoso a través del canal oficial en YouTube de la AUFTV (solo para miembros) o desde la plataforma DGO. En otros países de Sudamérica, irá por la señal de Disney Plus Premium.
¿Cuándo juega Uruguay versus Inglaterra?
El cruce entre Uruguay e Inglaterra se disputará este viernes 27 de marzo, en el estadio Wembley de Londres.
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¿A qué hora juega Uruguay versus Inglaterra?
En territorio uruguayo, el encuentro se podrá seguir desde las 4.45 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios respectiva.
- Costa Rica, México: 1.45 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 4.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Últimos partidos de Uruguay versus Inglaterra
Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambas selecciones por el Mundial (Brasil 2014) y amistosos internacionales.
- Uruguay 2-1 Inglaterra | 19.06.14
- Inglaterra 2-1 Uruguay | 01.03.06
- Inglaterra 0-0 Uruguay | 29.03.95
- Inglaterra 1-2 Uruguay | 22.05.90
- Uruguay 2-0 Inglaterra | 13.06.84.