HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO HOY 26 de marzo: Lo que dejó el debate presidencial

Deportes

Argentina vs Mauritania: hora y canal del partido amistoso por la fecha FIFA 2026

Desde La Bombonera, la selección argentina juega ante el combinado africano como parte de la preparación para el Mundial 2026.

Argentina y Mauritania jugarán por primera vez entre sí. Foto: composición/GLR
Argentina y Mauritania jugarán por primera vez entre sí. Foto: composición/GLR

Argentina vs Mauritania juegan este viernes 27 de marzo, en el estadio La Bombonera, por amistoso internacional fecha FIFA 2026. El partido se disputará desde las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (horario argentino) con transmisión vía TyC Sports, Telefe y DSports. También podrás enterarte de lo más relevante en la previa, seguir el minuto a minuto de las mejores jugadas y conocer las alineaciones confirmadas de ambos equipos, en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

En un primer momento, la selección argentina tenía planificado medirse a España por la Finalissima, partido muy esperado a nivel internacional al tratarse del enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa. No obstante, diversos problemas logísticos llevaron a que su rival en esta fecha FIFA sea el humilde seleccionado de Mauritania.

PUEDES VER: ¿Dónde ver Colombia vs Croacia por el partido amistoso internacional de fecha FIFA 2026?

lr.pe

La Albiceleste usará este cotejo, y el que jugará dentro de unos días ante Zambia, para despedirse de su gente en el estadio de Boca Juniors. Al tratarse de un equipo que fuera del top 100 del ranking FIFA, queda la duda cuánto podría servirle el duelo a los vigentes ganadores del Mundial en su preparación para obtener el bicampeonato.

¿A qué hora juega Argentina vs Mauritania?

En territorio argentino, el amistoso frente a Mauritania arrancará a partir de las 8.15 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.15 p. m.
  • Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.
  • España: 12.15 a. m. (sábado 28).

¿Dónde ver Argentina vs Mauritania?

La transmisión de este compromiso estará a cargo de TyC Sports y Telefe en el país local. En el resto de Sudamérica, se podrá ver a través de la cadena DSports.

  • Argentina: TyC Sports, Telefe
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX Premium
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Estados Unidos: beIN Sports
  • España: DAZN.

Pronóstico de Argentina vs Mauritania

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el cotejo. El triunfo de Mauritania llega a estar cotizado hasta en 100 veces el valor de lo apostado.

  • Betsson: gana Argentina (1,02), empate (17,00), gana Mauritania (100,00)
  • Betano: gana Argentina (1,03), empate (12,50), gana Mauritania (40,00)
  • Bet365: gana Argentina (1,02), empate (19,00), gana Mauritania (51,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,02), empate (31,00), gana Mauritania (100,00)
  • Coolbet: gana Argentina (1,02), empate (15,00), gana Mauritania (45,00)
  • Doradobet: gana Argentina (1,02), empate (15,00), gana Mauritania (61,00).

PUEDES VER: Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

lr.pe

Alineación probable de Argentina vs Mauritania

Esta sería la formación titular del entrenador Lionel Scaloni para el duelo de práctica ante el seleccionado africano.

  • Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González

¿Cómo ver Argentina vs Mauritania por internet?

Si quieres seguir este encuentro en línea, suscríbete a la plataforma de streaming DGO, en la cual tendrás acceso a todo el contenido deportivo de DSports. En territorio argentino, podrás hacerlo vía Flow, Telecentro Play, Pluto TV y MiTelefe.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA HOY?

¿Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA HOY?

LEER MÁS
Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional de fecha FIFA de marzo

Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional de fecha FIFA de marzo

LEER MÁS
Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Surinam HOY EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: alineaciones confirmadas

Bolivia vs Surinam HOY EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
Brasil vs Francia EN VIVO HOY vía ESPN, amistoso internacional fecha FIFA 2026: ¡Golazos de Kylian Mabppé y Ekitiké!

Brasil vs Francia EN VIVO HOY vía ESPN, amistoso internacional fecha FIFA 2026: ¡Golazos de Kylian Mabppé y Ekitiké!

LEER MÁS
Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

LEER MÁS
Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional de fecha FIFA de marzo

Canal de TV para ver Brasil versus Francia por el amistoso internacional de fecha FIFA de marzo

LEER MÁS
La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina vs Mauritania: hora y canal del partido amistoso por la fecha FIFA 2026

Brasil vs Francia EN VIVO HOY vía ESPN, amistoso internacional fecha FIFA 2026: ¡Golazos de Kylian Mabppé y Ekitiké!

Miss Perú USA 2026: cuándo es, a qué hora inicia y dónde ver la gala final del certamen de belleza con Ariadna Vargas Llosa y demás candidatas

Deportes

Brasil vs Francia EN VIVO HOY vía ESPN, amistoso internacional fecha FIFA 2026: ¡Golazos de Kylian Mabppé y Ekitiké!

Bolivia vs Surinam HOY EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: alineaciones confirmadas

Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: Moise Kean pone el 2-0 para los locales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Elecciones 2026: ONPE revela que no habrá flash electoral el 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025