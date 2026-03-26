Argentina vs Mauritania: hora y canal del partido amistoso por la fecha FIFA 2026

Argentina vs Mauritania juegan este viernes 27 de marzo, en el estadio La Bombonera, por amistoso internacional fecha FIFA 2026. El partido se disputará desde las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (horario argentino) con transmisión vía TyC Sports, Telefe y DSports. También podrás enterarte de lo más relevante en la previa, seguir el minuto a minuto de las mejores jugadas y conocer las alineaciones confirmadas de ambos equipos, en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

En un primer momento, la selección argentina tenía planificado medirse a España por la Finalissima, partido muy esperado a nivel internacional al tratarse del enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa. No obstante, diversos problemas logísticos llevaron a que su rival en esta fecha FIFA sea el humilde seleccionado de Mauritania.

La Albiceleste usará este cotejo, y el que jugará dentro de unos días ante Zambia, para despedirse de su gente en el estadio de Boca Juniors. Al tratarse de un equipo que fuera del top 100 del ranking FIFA, queda la duda cuánto podría servirle el duelo a los vigentes ganadores del Mundial en su preparación para obtener el bicampeonato.

¿A qué hora juega Argentina vs Mauritania?

En territorio argentino, el amistoso frente a Mauritania arrancará a partir de las 8.15 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.15 p. m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (sábado 28).

¿Dónde ver Argentina vs Mauritania?

La transmisión de este compromiso estará a cargo de TyC Sports y Telefe en el país local. En el resto de Sudamérica, se podrá ver a través de la cadena DSports.

Argentina: TyC Sports, Telefe

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: ViX Premium

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Estados Unidos: beIN Sports

España: DAZN.

Pronóstico de Argentina vs Mauritania

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el cotejo. El triunfo de Mauritania llega a estar cotizado hasta en 100 veces el valor de lo apostado.

Betsson: gana Argentina (1,02), empate (17,00), gana Mauritania (100,00)

Betano: gana Argentina (1,03), empate (12,50), gana Mauritania (40,00)

Bet365: gana Argentina (1,02), empate (19,00), gana Mauritania (51,00)

1XBet: gana Argentina (1,02), empate (31,00), gana Mauritania (100,00)

Coolbet: gana Argentina (1,02), empate (15,00), gana Mauritania (45,00)

Doradobet: gana Argentina (1,02), empate (15,00), gana Mauritania (61,00).

Alineación probable de Argentina vs Mauritania

Esta sería la formación titular del entrenador Lionel Scaloni para el duelo de práctica ante el seleccionado africano.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González

¿Cómo ver Argentina vs Mauritania por internet?

Si quieres seguir este encuentro en línea, suscríbete a la plataforma de streaming DGO, en la cual tendrás acceso a todo el contenido deportivo de DSports. En territorio argentino, podrás hacerlo vía Flow, Telecentro Play, Pluto TV y MiTelefe.