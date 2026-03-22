Sporting Cristal dejó una pobre imagen en el partido que perdió ante Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura. Los rimenses cometieron graves errores que pagaron caro con una derrota que los deja muy rezagados en la tabla de posiciones. Al final del encuentro, como ya se ha vuelto costumbre, el técnico Paulo Autuori dejó sentir en conferencia de prensa su molestia con la actuación del cuadro celeste.

Ante la pregunta de qué podía destacar de su equipo a pesar del mal resultado, Autuori contestó de forma tajante: "Nada". Pese a todo, el estratega brasileño se mostró inflexible en su postura de no fichar a otro delantero, pues argumentó que, al margen de los tantos que recibe, el conjunto cervecero también anota goles.

¿Qué dijo Paulo Autuori tras la derrota de Sporting Cristal?

"Que la prensa hable lo que quiera. Yo tengo que hablar de los goles que tenemos y tú tienes que hablar de los goles encajados. (...) Si hablo de juegos y partidos contra rivales de altura, que no es sencillo, nosotros tenemos 22 goles hechos, pero ¿cuántos encajados tenemos?", replicó Autuori cuando le preguntaron si se arrepentía por decir que no quería refuerzos en ataque.

"Mientras yo esté acá, no va a cambiar. Tenemos goles. ¿Cuántas veces remontamos partidos? Nosotros tenemos que tener una mirada con hechos", agregó poco después el estratega.

En ocho fechas del Apertura, el club de La Florida tiene un saldo de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Con solo 11 puntos, está en el sexto puesto de la tabla, lejos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, que suman 20 unidades cada uno.

¿Cuántos goles anotaron los delanteros de Sporting Cristal?

Tal como dijo el DT, Sporting Cristal lleva anotados 22 goles esta temporada, aunque dicha cifra incluye también las tres conquistas en su amistoso de presentación. No obstante, la producción de sus delanteros es pobre, pues Felipe Vizeu e Irven Ávila apenas registran dos goles cada uno (en partidos oficiales), solo superados por Luis Iberico y Yoshimar Yotún, con 3 anotaciones (aunque 'Yoshi' juega como volante).