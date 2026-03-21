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Miguel Araujo se sincera y presagia un duro futuro para Sporting Cristal: "Tenemos que corregir porque a mitad de año no nos va alcanzar"

El defensor destacó la necesidad de corregir desatenciones en los primeros minutos. Afirmó que deben aprovechar el parón de Liga 1 para recuperar su mejor versión.


Miguel Araujo habló fuerte sobre la derrota de Sporting Cristal en Andahuaylas. Foto: Lr/L1 MAX
Miguel Araujo habló fuerte sobre la derrota de Sporting Cristal en Andahuaylas. Foto: Lr/L1 MAX | Miguel Ar

Los Chankas derrotaron 3-2 a Sporting Cristal, en Andahuaylas, por la octava jornada del Torneo Apertura. El popular club del Rímac reaccionó en el segundo tiempo, pero ya era demasiado tarde. Por este motivo, crece la preocupación por la irregularidad de los ‘celestes’ en Liga 1 e incluso Miguel Araujo rompió su silencio y habló fuerte sobre el partido.

El cuadro dirigido por Paulo Autuori presentó falencias defensivas durante los 90 minutos y no pudo mostrar su mejor versión. Asimismo, el replanteo del entrenador brasileño no terminó de convencer con el ingreso del ‘Chaval’ Benavente.

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¿Qué dijo Miguel Araujo sobre el futuro de Sporting Cristal?

El defensor se mostró reflexivo por el fútbol que vienen mostrando. “Bueno, creo que desatenciones que tuvimos los primeros 15 minutos y que tenemos que corregir porque a mitad de año no nos va alcanzar. Ahora toca una para de selección peruana y tenemos que ver los videos y las falencias, ya que nos falta mucho. Creo que corrigiendo las cosas se nos va dar”, enfatizó Miguel Araujo en L1 MAX.

Asimismo, habló sobre la irregularidad. “No sé si se nos complica el Torneo Apertura, pero es una dura derrota. Sporting Cristal es un requipo que juega bien, dado que tenemos más posesión que el rival donde juegue. Sin embargo, tenemos que empezar como lo acabamos.

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Partidos de la Liga 1 2026: fecha 8 del Torneo Apertura

La octava jornada del Torneo Apertura 2026 inició el viernes 20 de marzo. Los duelos más destacados de la fecha se juegan este sábado 21. Universitario visitó a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo, mientras que Los Chankas mantuvieron el liderato ante Sporting Cristal en Andahuaylas. En Matute, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II con la misión de sumar un nuevo triunfo en su recinto.

Viernes 20 de marzo

  • ADT 1-1 Melgar
  • Cienciano 3-0 FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

  • CD Moquegua 1-2 Cusco
  • Comerciantes Unidos 0-0 Universitario
  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal
  • Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • UTC vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Sport Boys vs Sport Huancayo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau.
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