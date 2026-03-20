Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura
Alianza Lima y Los Chankas, ambos líderes del campeonato, jugarán de local en esta jornada de la Liga 1 2026.
- Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo: prensa argentina revela razones por las cuales no llegará al 'Ciclón'
- Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas
La Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, solo dos equipos no han perdido en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 8 se dio en el Estadio Unión Tarma con el empate entre ADT y Melgar. Alianza Lima jugará de local, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que viajar a provincia para afrontar sus respectivos partidos.
El actual líder del campeonato, Alianza Lima recibirá en Matute a Juan Pablo II, con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, quien viene en un buen momento. Sporting Cristal se medirá ante Los Chankas en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
PUEDES VER: Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo: prensa argentina revela razones por las cuales no llegará al 'Ciclón'
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Los Chankas y Alianza Lima son los únicos equipos que se mantienen invictos hasta el momento.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|7
|5
|6
|17
|2.
|Alianza Lima
|7
|5
|6
|17
|3.
|Universitario
|7
|4
|4
|14
|4.
|Cienciano
|7
|4
|6
|13
|5.
|UTC
|7
|4
|2
|13
|6.
|Sporting Cristal
|7
|3
|5
|11
|7.
|Melgar
|8
|3
|2
|11
|8.
|Comerciantes Unidos
|7
|3
|0
|10
|9.
|Juan Pablo II
|7
|3
|-3
|10
|10.
|Alianza Atlético
|7
|2
|1
|9
|11.
|ADT
|8
|2
|-2
|9
|12.
|Cusco FC
|7
|2
|-1
|7
|13.
|Sport Huancayo
|7
|2
|-1
|7
|14.
|CD Moquegua
|7
|2
|-7
|7
|15.
|Deportivo Garcilaso
|7
|1
|-2
|6
|16.
|FC Cajamarca
|7
|1
|-3
|5
|17.
|Atlético Grau
|7
|1
|-5
|5
|18.
|Sport Boys
|7
|1
|-6
|5
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 8 del Torneo Apertura
La octava jornada del Torneo Apertura 2026 inicia este viernes 20 de marzo. Los duelos más destacados de la fecha se jugarán el día sábado 21. Universitario visitará a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo, mientras que Los Chankas buscarán mantener el liderato cuando recibirán a Sporting Cristal en Andahuaylas. En Matute, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II con la misión de sumar un nuevo triunfo en su recinto.
Viernes 20 de marzo
- ADT 1-1 Melgar
- Cienciano vs FC Cajamarca
- Hora: 7.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 21 de marzo
- Moquegua vs Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 22 de marzo
- UTC vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau.
PUEDES VER: Javier Rabanal luego de quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario: "Al final se hizo justicia"
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. De igual forma, Movistar Deportes transmitirá el partido Moquegua vs Cusco.