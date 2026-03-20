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Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Los Chankas, ambos líderes del campeonato, jugarán de local en esta jornada de la Liga 1 2026.

Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan este sábado 21 de marzo. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan este sábado 21 de marzo. Foto: Liga 1/composición LR

La Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante. Hasta el momento, solo dos equipos no han perdido en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 8 se dio en el Estadio Unión Tarma con el empate entre ADT y Melgar. Alianza Lima jugará de local, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que viajar a provincia para afrontar sus respectivos partidos.

El actual líder del campeonato, Alianza Lima recibirá en Matute a Juan Pablo II, con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. Universitario viajará a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos, quien viene en un buen momento. Sporting Cristal se medirá ante Los Chankas en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas y Alianza Lima son los únicos equipos que se mantienen invictos hasta el momento.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Universitario74414
4.Cienciano74613
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos73010
9.Juan Pablo II73-310
10.Alianza Atlético7219
11.ADT82-29
12.Cusco FC72-17
13.Sport Huancayo72-17
14.CD Moquegua72-77
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.FC Cajamarca71-35
17.Atlético Grau71-55
18.Sport Boys71-65

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 8 del Torneo Apertura

La octava jornada del Torneo Apertura 2026 inicia este viernes 20 de marzo. Los duelos más destacados de la fecha se jugarán el día sábado 21. Universitario visitará a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo, mientras que Los Chankas buscarán mantener el liderato cuando recibirán a Sporting Cristal en Andahuaylas. En Matute, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II con la misión de sumar un nuevo triunfo en su recinto.

Viernes 20 de marzo

  • ADT 1-1 Melgar
  • Cienciano vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

  • Moquegua vs Cusco
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Los Chankas vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • UTC vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Sport Boys vs Sport Huancayo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau.

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. De igual forma, Movistar Deportes transmitirá el partido Moquegua vs Cusco.

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