HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: pronósticos, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1

Los dirigidos por Pablo Guede necesitan un triunfo ante el equipo de Christian Cueva para seguir en la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Juan Pablo.

Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY | Los blanquiazules reciben a los de Chongoyape en Matute por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso empezará a partir de las 6.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

En medio de la incertidumbre que hubo por la futuro de Pablo Guede, los íntimos buscarán una victoria que les permita mantener su invicto y consolidarse en la cima de la tabla de posiciones. Por otra parte, este compromiso marcará el retorno de Christian Cueva a La Victoria

PUEDES VER: Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe
Alianza Lima quiere mantenerse invicto en la Liga 1. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima quiere mantenerse invicto en la Liga 1. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por la Liga 1?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a los blanquiazules y el elenco papal se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

La transmisión del Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

lr.pe

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables

En Alianza Lima, Renzo Garcés y Fernando Gaibor no podrán estar disponibles para Pablo Guede tras sufrir lesiones en los últimos días.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero.
  • Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán; Maximiliano Jaumbeltz y Nilton Ramirez.

Apuestas Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto blanquiazul como amplio favorito por estar invicto y jugar en condición de local.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,25), empate (5,25), gana Juan Pablo II (12,00)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,27), empate (6,30), gana Juan Pablo II (12,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,25), empate (5,00), gana Juan Pablo II (11,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,28), empate (5,65), gana Juan Pablo II (8,65)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,24), empate (5,74), gana Juan Pablo II (11,20)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,28), empate (6,00), gana Juan Pablo II (12,00).
Notas relacionadas
Edison Flores cuestionó reclamos de Alianza Lima en contra de Universitario: "Me pareció excesivo"

Edison Flores cuestionó reclamos de Alianza Lima en contra de Universitario: "Me pareció excesivo"

LEER MÁS
Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo: prensa argentina revela razones por las cuales no llegará al 'Ciclón'

Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo: prensa argentina revela razones por las cuales no llegará al 'Ciclón'

LEER MÁS
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano sigue escalando en la tabla: goleó 3-0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

Cienciano sigue escalando en la tabla: goleó 3-0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: pronósticos, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Alejandra Baigorria admite su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras ampay en Argentina

Fútbol Peruano

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Cienciano sigue escalando en la tabla: goleó 3-0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar sin problemas

ONPE entregará listas de votantes a Fuerza Popular por supuesto fraude electoral en 2021

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025