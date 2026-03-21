Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Alianza Lima se encuentra invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY | Los blanquiazules reciben a los de Chongoyape en Matute por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso empezará a partir de las 6.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

En medio de la incertidumbre que hubo por la futuro de Pablo Guede, los íntimos buscarán una victoria que les permita mantener su invicto y consolidarse en la cima de la tabla de posiciones. Por otra parte, este compromiso marcará el retorno de Christian Cueva a La Victoria

Alianza Lima quiere mantenerse invicto en la Liga 1. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por la Liga 1?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a los blanquiazules y el elenco papal se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II?

La transmisión del Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables

En Alianza Lima, Renzo Garcés y Fernando Gaibor no podrán estar disponibles para Pablo Guede tras sufrir lesiones en los últimos días.

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero. Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán; Maximiliano Jaumbeltz y Nilton Ramirez .

Apuestas Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto blanquiazul como amplio favorito por estar invicto y jugar en condición de local.