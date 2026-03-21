Alineaciones Real Madrid - Atlético Madrid por la LaLiga: posibles formaciones del derbi

Real Madrid se enfrenta al Atlético Madrid, este domingo a las 3.00 p. m., por la jornada 29 de la Liga Española. Los hinchas que no puedan asistir al Santiago Bernabéu deberán seguir el 'derbi' en la señal de ESPN y la plataforma + Disney Plus. Se espera el regreso de Kylian Mbappé, aunque el portero belga Thibaut Courtois es duda luego de sufrir una rotura muscular en el Etihad Stadium.

El Real Madrid se presenta a este encuentro tras haber superado al Manchester City por 2-1 en Inglaterra, en el marco de la Champions League. Por su parte, el Atlético de Madrid llega con una derrota de 3-2 frente al Tottenham, también en la misma competición, en un partido disputado como visitante.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético Madrid por Liga Española

Arbeloa no se guarda nada y pone sus mejores cartas para llevarse el 'derbi' en la Liga Española. Sin embargo, el 'Cholo' Simeone no se queda atrás con su temible delantera integrada por Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Lookman, Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.

¿A qué hora ver Real Madrid vs Atlético Madrid por Liga Española?

Nadie quiere perderse el partido clave en Madrid. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo. En Perú el compromiso inicia a las 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Historial Real Madrid vs Atlético Madrid

08-01-26 | Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

27-09-25 | Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

12-03-25 | Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

¿Dónde ver Real Madrid - Atlético Madrid?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.