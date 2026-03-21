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Deportes

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: sigue los duelos de la vuelta de los cuartos de final

Universitario y San Martín verán acción en el primer día de la ronda de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. ¿Tendremos extra-games?

La Liga Peruana de Vóley se encuenta en la ronda de cuartos de final. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley se encuenta en la ronda de cuartos de final. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley promete regalarnos grandes partidazos. Clubes como Alianza Lima y la Universidad San Martín buscarán evitar un extra-game ante sus respectivos rivales y asegurar su presencia entre los cuatros mejores de la competición.

El duelo de vuelta entre Universitario de Deportes y Regatas Lima será uno de los grandes atractivos de la fecha. Las Pumas parten con ventaja en la serie luego del triunfazo 3-1 que obtuvieron en la ida.

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Partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

San Martín y Circolo serán los encargados de abrir la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Sábado 21 de marzo

- Circolo vs San Martín | 5.00 p. m.

- Regatas Lima vs Universitario | 7.00 p. m.

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea | 3.15 p. m.

- Deportivo Soan vs Alianza Lima | 5.00 p. m.

Resultados de la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

  • Atlético Atenea 1-3 Deportivo Géminis (22-25, 20-25, 25-20 y 17-25)
  • Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan (25-17, 26-24 y 25-19)
  • San Martín 3-1 Circolo Sportivo Italiano (19-25, 25-20, 25-15 y 32-30)
  • Universitario 3-1 Regatas (25-17, 25-17, 17-25 y 25-17).

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

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¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

Cada llave de estos cuartos de final, o playoffs, de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega al mejor de tres partidos. Es decir que si un equipo gana tanto la ida como la vuelta, clasificará a la siguiente etapa (semifinales). En caso de que cada club venza en su respectivo juego como local, se disputará un tercer cotejo a modo de desempate.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del certamen estará a cargo de Latina (canal 2), tanto por la señal abierta como por su web y app. También se podrá ver completamente gratis en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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