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Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

Merengues y colchoneros se enfrentarán en el partido más atractivo de la fecha 29 este fin de semana. Los de Álvaro Arbeloa necesitan ganar para seguir soñando con el título.

Real Madrid perdió por goleada ante Atlético de Madrid en el primer derbi de esta temporada. Foto: LaLiga
Real Madrid perdió por goleada ante Atlético de Madrid en el primer derbi de esta temporada. Foto: LaLiga

Real Madrid aún sueña con lograr el título de LaLiga. Atlético de Madrid busca consolidarse en puestos de clasificación a la Champions League. Ambos clubes pondrán mucho en juego cuando se midan en el partido correspondiente a la jornada 29 del certamen doméstico, un derbi que promete por el estado de forma en el que llegan los dos.

El equipo de Álvaro Arbeloa suma dos triunfos al hilo, gracias a los cuales se mantiene al acecho del líder Barcelona, a tan solo cuatro puntos de distancia. Los dirigidos por el 'Cholo' Simeone vienen de cuatro victorias consecutivas y están en el tercer puesto, nueve unidades por debajo de los madridistas. Con muy reducidas chances al título, los rojiblancos tienen realmente poco que perder en este duelo, mientras que para su rival cualquier tropiezo puede ser lapidario en este tramo decisivo del torneo.

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¿Cuándo juega Real Madrid - Atlético Madrid?

El derbi Real Madrid vs Atlético de Madrid se jugará este domingo 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid - Atlético Madrid?

En territorio peruano, el cruce entre merengues y colchoneros se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Atlético Madrid?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN
  • Centroamérica y México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
  • España: Movistar+.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC?

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Historial reciente de Real Madrid - Atlético Madrid

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras tanto por la Supercopa de España como por LaLiga y Champions League.

  • Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | 08.01.26
  • Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | 27.09.25
  • Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid | 12.03.25
  • Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | 04.03.25
  • Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid | 08.02.25.

Pronóstico de Real Madrid - Atlético de Madrid

A 3 días para el derbi madrileño, las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del Real Madrid.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,95), empate (3,70), gana Atlético (3,70)
  • Betano: gana Real Madrid (1,93), empate (3,80), gana Atlético (3,75)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,91), empate (4,00), gana Atlético (3,60)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,97), empate (4,04), gana Atlético (3,84)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,94), empate (4,00), gana Atlético (3,77)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,95), empate (3,82), gana Atlético (3,75).
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