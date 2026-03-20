Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Grescas electorales y José Domingo Pérez no va más | Sin Guion con Rosa María Palacios

Partidos de hoy, viernes 20 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en Liga 1,Premier League y Serie A.

Melgar, Manchester United y ADT jugarán en la presente jornada. Foto: Lr/ESPN
Melgar, Manchester United y ADT jugarán en la presente jornada.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 20 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Superliga y Liga 1), Norteamérica (Liga MX) y Europa (Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga) por los canales ESPN o DirecTV. Asimismo, puedes verlo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Luego del breve parón por Champions League y UEFA Europa League, también por Disney Plus, las principales ligas europeas vuelven al ruedo. Sudamérica también tendrá acción en Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. A continuación, La República Deportes te juega la programación.

PUEDES VER: Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

lr.pe

Partidos en Liga 1

  • ADT vs Melgar: 3:30 pm por Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • Cienciano vs FC Cajamarca: 7:30 pm por Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Partidos de Premier League

  • Manchester United vs AFC Bournemouth: 3:00 pm por Premium, ESPN, Zapping

PUEDES VER: Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

lr.pe

Partidos de Liga Española

Villarreal vs Real Sociedad: 3:00 pm por DIRECTV Sports, DGO

PUEDES VER: Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

lr.pe

Partidos en Serie A

  • Cagliari vs Napoli: 12:45 pm Disney+ Premium, ESPN3
  • Genoa vs Udinese: 2:45 pm por Disney+ Premium, ESPN

Partidos en Bundesliga y Ligue 1

  • Leipzig vs Hoffenheim: 2:30 pm por Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping.
  • Lens vs Angers: 2:45 pm SCO Disney+ Premium, ESPN

PUEDES VER: Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

lr.pe

Partidos de Argentina

  • Banfield vs Tigre: 7:00 pm por TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • Atlético Tucumán vs Gimnasia: 7:00 pm por Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • San Lorenzo Deportivo Rincón: 7:15 pm por TyC Sports, Fanatiz por Copa Argentina

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

lr.pe

Partidos de Colombia y Uruguay

  • Rionegro Águilas vs América de Cali: 4:00 pm por RCN Nuestra, Tele, Fanatiz, Win Play
  • Cerro Largo vs Deportivo Maldonado: 4:00 pm por Disney+ Premium
  • Defensor Sporting vs Nacional por 7:30 pm Disney+ Premium

México - Liga MX

  • Necaxa vs Tijuana: 8:00 pm por Claro Sports, TUDN
  • Mazatlán vs Cruz Azul 10:00 pm por TUDN, Azteca 7
Notas relacionadas
Partidos de hoy, jueves 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 17 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 17 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de la Copa Libertadores 2026: grupos confirmados de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: grupos confirmados de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Deportes

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: grupos confirmados de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: lo que ofrece, lo que arrastra y lo que preocupa de Jorge Nieto, Vladimir Cerrón y Mario Vizcarra

Plantean que requisitoriados sean detenidos el mismo día de las elecciones, pero que antes ejerzan su derecho de votar

