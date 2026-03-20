Partidos de hoy, viernes 20 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en Liga 1,Premier League y Serie A.
- Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026
- Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 20 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Superliga y Liga 1), Norteamérica (Liga MX) y Europa (Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga) por los canales ESPN o DirecTV. Asimismo, puedes verlo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Luego del breve parón por Champions League y UEFA Europa League, también por Disney Plus, las principales ligas europeas vuelven al ruedo. Sudamérica también tendrá acción en Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. A continuación, La República Deportes te juega la programación.
PUEDES VER: Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas
Partidos en Liga 1
- ADT vs Melgar: 3:30 pm por Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- Cienciano vs FC Cajamarca: 7:30 pm por Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
Partidos de Premier League
- Manchester United vs AFC Bournemouth: 3:00 pm por Premium, ESPN, Zapping
Partidos de Liga Española
Villarreal vs Real Sociedad: 3:00 pm por DIRECTV Sports, DGO
Partidos en Serie A
- Cagliari vs Napoli: 12:45 pm Disney+ Premium, ESPN3
- Genoa vs Udinese: 2:45 pm por Disney+ Premium, ESPN
Partidos en Bundesliga y Ligue 1
- Leipzig vs Hoffenheim: 2:30 pm por Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping.
- Lens vs Angers: 2:45 pm SCO Disney+ Premium, ESPN
PUEDES VER: Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"
Partidos de Argentina
- Banfield vs Tigre: 7:00 pm por TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- Atlético Tucumán vs Gimnasia: 7:00 pm por Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- San Lorenzo Deportivo Rincón: 7:15 pm por TyC Sports, Fanatiz por Copa Argentina
PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026
Partidos de Colombia y Uruguay
- Rionegro Águilas vs América de Cali: 4:00 pm por RCN Nuestra, Tele, Fanatiz, Win Play
- Cerro Largo vs Deportivo Maldonado: 4:00 pm por Disney+ Premium
- Defensor Sporting vs Nacional por 7:30 pm Disney+ Premium
México - Liga MX
- Necaxa vs Tijuana: 8:00 pm por Claro Sports, TUDN
- Mazatlán vs Cruz Azul 10:00 pm por TUDN, Azteca 7