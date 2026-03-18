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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de todos los partidos por octavos de final de Champions Legue.

Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo, por la Champions League. Foto: composición de LR/AFP
Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo, por la Champions League. Foto: composición de LR/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 18 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Serie A de Ecuador), Centroamérica (Concachampions) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Liga de Campeones continúan con cuatro encuentros, de los cuales destaca el Barcelona vs Newcastle. El equipo azulgrana deberá ganar como local para hacer valer el empate conseguido en la ida y así clasificar a la siguiente ronda del torneo.

PUEDES VER: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

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Partidos de la Champions League HOY

  • Barcelona vs Newcastle
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Estadio: Camp Nou
  • Bayern Múnich vs Atalanta
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Allianz Arena
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Anfield
  • Tottenham vs Atlético de Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium.

Partidos de la Europa League HOY

  • Sporting Braga vs Ferencváros
  • Hora: 10.30 p. m.
  • Canal: ESPN 3.

Partidos de la Serie A de Ecuador HOY

  • Libertad vs Barcelona SC
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping Sports+

Partidos de la Concachampions HOY

  • Inter Miami vs Nashville
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • América vs Philadelphia Union
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Toluca vs San Diego FC
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium.
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