Partidos de hoy, miércoles 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 18 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Serie A de Ecuador), Centroamérica (Concachampions) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Liga de Campeones continúan con cuatro encuentros, de los cuales destaca el Barcelona vs Newcastle. El equipo azulgrana deberá ganar como local para hacer valer el empate conseguido en la ida y así clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Partidos de la Champions League HOY

Barcelona vs Newcastle

Hora: 12.45 p. m.

Estadio: Camp Nou

Bayern Múnich vs Atalanta

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Allianz Arena

Liverpool vs Galatasaray

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Anfield

Tottenham vs Atlético de Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium.

Partidos de la Europa League HOY

Sporting Braga vs Ferencváros

Hora: 10.30 p. m.

Canal: ESPN 3.

Partidos de la Serie A de Ecuador HOY

Libertad vs Barcelona SC

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping Sports+

Partidos de la Concachampions HOY