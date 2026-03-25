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Debate presidencial en vivo: Fujimori, Nieto, Vizcarra y más | Epicentro Electoral-Réplica

Política

Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

El candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, comenzó su intervención cuestionando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El candidato de Venceremos comenzó su alocución mencionando a Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR
El candidato de Venceremos comenzó su alocución mencionando a Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, comenzó su intervención en el debate presidencial cuestionando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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"Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, campesino, empresario. Hoy nos toca desarrollar dos temas, pero tenemos un sistema criminal, que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Basta con mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país", expresó.

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"Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria, tenemos a bancos mafiosos", acotó.

PUEDES VER: Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, 25 de marzo: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos se confrontarán en la tercera fecha

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Así se viene desarrollando el debate presidencial

Debate presidencial: temas de la segunda fecha

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Terna 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz.
  • Terna 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra.
  • Terna 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara.
  • Terna 4: Herbert Caller, Rafael Belaunde y Rosario del Pilar Fernández.

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

  • Terna 1: Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara.
  • Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.
  • Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde.
  • Terna 4: Rosario del Pilar Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Los moderadores asignados dirigirán cada jornada. En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que en la segunda fase, Tatiana Alemán y Pedro Tenorio serán los responsables de la conducción.

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