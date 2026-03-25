Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"
El candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, comenzó su intervención cuestionando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
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El candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, comenzó su intervención en el debate presidencial cuestionando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
"Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, campesino, empresario. Hoy nos toca desarrollar dos temas, pero tenemos un sistema criminal, que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Basta con mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país", expresó.
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"Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria, tenemos a bancos mafiosos", acotó.
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Así se viene desarrollando el debate presidencial
Debate presidencial: temas de la segunda fecha
Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Terna 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz.
- Terna 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra.
- Terna 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara.
- Terna 4: Herbert Caller, Rafael Belaunde y Rosario del Pilar Fernández.
Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción
- Terna 1: Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara.
- Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.
- Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde.
- Terna 4: Rosario del Pilar Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.
¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?
Cada sesión iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Los moderadores asignados dirigirán cada jornada. En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que en la segunda fase, Tatiana Alemán y Pedro Tenorio serán los responsables de la conducción.