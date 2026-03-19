Antes de su viaje a Asunción para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Jean Ferrari fue consultado acerca de los constantes reclamos que se vienen dando en el campeonato local. El Director General de la Federación Peruana de Fútbol también habló sobre los cuestionamientos a los cambios que tuvo el reglamento del campeonato.

El exadministrador de Universitario indicó que el presidente de la Liga 1 debe hacer cumplir el reglamento en caso una institución cometa alguna infracción. "Se tiene que hacer respetar las normas, los encargados, en este caso la Liga1, tiene que hacerse respetar como directiva porque ellos son quienes ponen las normas y hay que hacerlas respetar", mencionó Ferrari.

Jean Ferrari y su postura tras constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima

En cuanto a los reclamos de la directiva de la ‘U’ y Alianza Lima, el exfutbolista dejó en claro que los dirigentes no deben enfocarse en discutir, sino que deben preocuparse en lo que vienen haciendo sus respectivos equipos en el campeonato: "Parece que se ha entendido mal, desde afuera nadie hace goles, son los futbolistas los que resuelven y hacen que su equipo gane, pierda o empate. Hay que preocuparse más en los equipos, en la conformación de buenos planteles, en traer buenos entrenadores, todo lo que pase afuera siempre va a ser lo que pase afuera", mencionó el directivo de la FPF.

Justamente, Ferrari tiene el deseo de que los administradores de ambos clubes puedan reunirse para llegar a un acuerdo y evitar futuras discusiones, ya que eso no ayuda al campeonato. "Espero que pueda haber una mesa de diálogo y el presidente de la Liga 1 se pueda sentar con ambos administradores y se pongan las cosas claras encima de la mesa", mencionó el exfutbolista.

¿Cuándo se juega el partido entre Universitario y Alianza Lima?

El ‘Clásico del Fútbol Peruano’ está pactado para jugarse en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Hasta el momento no se tiene la fecha exacta, pero se sabe que será entre el sábado 4 o domingo 5 de abril.