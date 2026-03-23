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Gremio habría rechazado oferta de la MLS por Erick Noriega: club brasileño exige millonario monto para dejarlo ir

Desde Brasil informan algunos medios que Atlanta United, club de la MLS, habría realizado una oferta para contratar a Erick Noriega, actual futbolista de Gremio.

Gremio habría rechazado oferta desde la MLS por Erick Noriega. Foto: Gremio/composición LR
Gremio habría rechazado oferta desde la MLS por Erick Noriega. Foto: Gremio/composición LR

Erick Noriega vive un gran presente en el fútbol brasileño. El polifuncional futbolista viene destacando en los últimos encuentros del Gremio y sus buenas actuaciones lo han llevado a estar en la mira clubes de otras ligas. Uno de los equipos que ha puesto su atención en el peruano es el Atlanta United, club de la MLS de Estados Unidos.

Según indicó el periodista brasileño Saimon Bianchini, el club estadounidense habría lanzado una propuesta por el ‘Samurai’, pero Gremio consideró insuficiente el monto ofrecido. "Atlanta United, de la MLS, hizo una consulta sobre Erick Noriega, pero es poco probable que la diferencia entre la cantidad solicitada por Tricolor y la oferta del club norteamericano haga que la negociación avance", informó el comunicador.

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Gremio habría rechazado oferta de la MLS por Erick Noriega

La información de Saimon Bianchini es que Atlanta United realizó una oferta de 3,5 millones de dólares por Erick Noriega, pero el monto que no fue aceptado por Gremio debido a que ellos lo han tazado por un precio de 8 millones de dólares. “Grêmio pide 8 millones de dólares (42 millones de reales) por el 90% de los derechos del jugador peruano. Atlanta ofreció 3,5 millones de dólares (18,5 millones de reales)", indicó.

Tengamos en cuenta que el contrato del ‘Samurai’ con Gremio es hasta finales del 2028. Durante todo ese tiempo, el club que quiera contratar al peruano tendrá que negociar directamente con Gremio.

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¿En qué equipos jugó Erick Noriega?

El futbolista de la ‘Bicolor’ ha jugado en distintos equipos antes de llegar a Gremio, su actual club.

  • Shimizu S-Pulse (Japón)
  • Machida Zelvia (Japón)
  • SV Straelen (Alemania)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Comerciantes Unidos (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Gremio (Brasil)
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