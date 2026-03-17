Partidos de hoy, martes 17 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 17 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (Champions Laegue) por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, TyC Sports Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en el partidazo entre Real Madrid y Manchester City. El conjunto comandado por Pep Guardiola tiene la obligación de golear al gigante español para seguir con chances de avanzar a cuartos de final de la Champions League.

Partidos de HOY en Champions League

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus

PSG vs Chelsea

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Manchester City vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

Lanús vs Newell's Old Boys

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports, Fanatiz

Gimnasia Mendoza vs Estudiantes

Hora: 7.15 p. m.

Canal: Disney Plus, Fanatiz.

Partidos de la liga colombiana HOY