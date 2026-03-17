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Deportes

Partidos de hoy, martes 17 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga Profesional Argentina y la definición de los octavos de final de Champions Legue.

Programación de los partidos de hoy, martes 17 de marzo. Foto: composición de LR/Twitter de Pasión Albiazul/AFP
Programación de los partidos de hoy, martes 17 de marzo. Foto: composición de LR/Twitter de Pasión Albiazul/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 17 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (Champions Laegue) por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, TyC Sports Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en el partidazo entre Real Madrid y Manchester City. El conjunto comandado por Pep Guardiola tiene la obligación de golear al gigante español para seguir con chances de avanzar a cuartos de final de la Champions League.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

lr.pe

Partidos de HOY en Champions League

  • Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • PSG vs Chelsea
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Manchester City vs Real Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Lanús vs Newell's Old Boys
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports, Fanatiz
  • Gimnasia Mendoza vs Estudiantes
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus, Fanatiz.

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Millonarios vs Atlético Nacional
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: RCN, Win+.
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