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Partidos de hoy, jueves 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos por la vuelta de los octavos de final en Europa Legue y Conference League.

Partidos de hoy, jueves 19 de marzo, por Europa y Conference League. Foto: composición de LR
Partidos de hoy, jueves 19 de marzo, por Europa y Conference League. Foto: composición de LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 19 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores Sub-20), Centroamérica (Concachampions) y Europa (Europa League, Conference League) por las señales de canales como ESPN o DirecTV. Incluso, puedes verlo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Europa League continúan este jueves con los partidos de vuelta, de los cuales destaca el duelo entre Oporto vs Stuttgart y Lyon vs Celta de Vigo. En Sudamérica se juegan las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 teniendo el partido Flamengo vs Olimpia como el más atractivo.

PUEDES VER: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

lr.pe

Partidos de la Europa League HOY

  • Friburgo vs Genk
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Lyon vs Celta de Vigo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Midtjylland vs Nottingham Forest
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Aston Villa vs Lille
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Oporto vs Stuttgart
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Real Betis vs Panathinaikos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium
  • Roma vs Bologna
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Conference League HOY

  • Mainz 05 vs Sigma Olomouc
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • AEK vs Celje
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • AEK Larnaca vs Crystal Palace
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Raków vs Fiorentina
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Sparta Praha vs AZ
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Strasbourg vs Rijeka
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Rayo Vallecano vs Samsunspor
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Shakhtar vs Lech
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores Sub-20 HOY

  • Flamengo vs Olimpia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Palmeiras vs Santiago Wanderes
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Concachampions HOY

  • Mount Pleasant vs LA Galaxy
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Tigres vs Cincinnati
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
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