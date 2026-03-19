Partidos de hoy, jueves 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 19 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores Sub-20), Centroamérica (Concachampions) y Europa (Europa League, Conference League) por las señales de canales como ESPN o DirecTV. Incluso, puedes verlo desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los octavos de final de la Europa League continúan este jueves con los partidos de vuelta, de los cuales destaca el duelo entre Oporto vs Stuttgart y Lyon vs Celta de Vigo. En Sudamérica se juegan las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 teniendo el partido Flamengo vs Olimpia como el más atractivo.

Partidos de la Europa League HOY

Friburgo vs Genk

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Lyon vs Celta de Vigo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Midtjylland vs Nottingham Forest

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Aston Villa vs Lille

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Oporto vs Stuttgart

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Real Betis vs Panathinaikos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Roma vs Bologna

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Conference League HOY

Mainz 05 vs Sigma Olomouc

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

AEK vs Celje

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

AEK Larnaca vs Crystal Palace

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Raków vs Fiorentina

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Sparta Praha vs AZ

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Strasbourg vs Rijeka

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Rayo Vallecano vs Samsunspor

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Shakhtar vs Lech

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores Sub-20 HOY

Flamengo vs Olimpia

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Palmeiras vs Santiago Wanderes

Hora: 6.30 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Concachampions HOY