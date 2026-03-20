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Deportes

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

El organismo revocó la sanción impuesta luego del incidente en el estadio Alberto Gallardo por no comprobar ofensas injuriosas hacia los hinchas de Sporting Cristal.


Revocan sanción a Javier Rabanal y queda habilitado para dirigir con la 'U'. Foto: Lr/Universitario
Revocan sanción a Javier Rabanal y queda habilitado para dirigir con la 'U'. Foto: Lr/Universitario

Universitario recibió la esperada respuesta de la Comisión de Apelaciones de la Liga 1. Una buena noticia para el tricampeón del fútbol peruano, ya que el entrenador Javier Rabanal quedó absuelto de la dura sanción de 4 fechas en el Torneo Apertura por el incidente en el estadio Alberto Gallardo. De este modo, el técnico español estará presente ante Comerciantes Unidos.

La comisión revocó la drástica medida y volverá a la zona técnica. Es importante aclarar que la ‘U’ presentó una apelación únicamente por la sanción impuesta al DT. En contraste, el popular club de Ate no tomó la misma medida en el caso de Jairo Concha, ya que su inhabilitación fue de dos jornadas.

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¿Qué dijo la Comisión de Apelaciones sobre el polémico caso de Javier Rabanal?

La Comisión de Apelaciones de la Liga 1 dejó sin efecto el castigo, tras indagar el enfrentamiento verbal entre Javier Rabanal y los hinchas de Sporting Cristal.

El informe oficial fue directo y contundente. “Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el club Universitario de Deportes, en representación del señor Francisco Javier Rabanal Hernández, contra la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP y notificada el 13 de marzo de 2026. Revocar la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP”, se lee en el comunicado.

“Según la resolución, la decisión de levantar la sanción al DT de Universitario se da porque si bien la conducta pudo ser inapropiada, no se logró acreditar la existencia de ofensas al honor mediante palabras o gestos de carácter injurioso’”, según el informe publicado por Kevin Pacheco en su cuenta de ‘X’.

Levantan sanción a Javier Rabanal de Universitario de Deportes

Levantan sanción a Javier Rabanal de Universitario de Deportes. Foto: 'X' Kevin Pacheco

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¿Cuándo juega Universitario - Comerciantes Unidos por Liga 1?

El esperado duelo se jugará este sábado 21 de marzo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. El compromiso inicia a la 1.15 p. m. L1 MAX pasará el partido y La República Deportes el minuto a minuto.

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Universitario - Comerciantes Unidos: últimos partidos

Estos fueron los últimos cinco encuentros entre Universitario y Comerciantes Unidos por el campeonato peruano. Las estadísticas reflejan superioridad por parte del equipo crema.

  • Universitario 3-1 Comerciantes Unidos | 18.07.25
  • Comerciantes Unidos 1-1 Universitario | 09.02.25
  • Comerciantes Unidos 0-2 Universitario | 29.09.24
  • Universitario 6-0 Comerciantes Unidos | 28.04.24
  • Universitario 2-0 Comerciantes Unidos | 25.11.18.
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