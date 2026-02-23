La selección peruana viene ultimando detalles para lo que será el inicio de la era del entrenador Mano Menezes. Hace algunos días, se supo que el primer partido que tendrá el brasileño bajo su mando, será ante Senegal, actual campeón de África. No obstante, faltaba conocer al segundo rival de la 'Bicolor' para la primera fecha FIFA de este año. El día de hoy, el periodista deportivo, Kevin Pacheco, confirmó que el siguiente enfrentamiento de Perú será su similar de Honduras.

Según lo informado por el comunicador, la 'blanquirroja', tiene como rivales confirmados a Senegal y Honduras para lo que será su gira por Europa en el mes de marzo. "FPF ya firmó el acuerdo para disputar ambos partidos", indicó Kevin Pacheco a través de su cuenta de X.

Selección peruana ya tiene a su segundo rival para la gira por Europa

Con esta información, se confirma lo que se venía especulando desde hace unas semanas atrás. La 'Bicolor' viajará a Europa para disputar estos encuentros que le servirán al nuevo técnico para conocer a los futbolistas peruanos. Tengamos en cuenta que el primer partido ante Senegal se jugará en París, Francia; mientras que el siguiente duelo ante Honduras será en Madrid, España.

Como antecedes de enfrentamientos, la selección ya ha sabido enfrentar a ambos países. En el 2011, Perú enfrentó a Senegal y pudo ganar por la mínima con tanto de Paolo Guerrero. Ante Honduras, hay un mayor registro de partidos, pero el último duelo dio, disputado en el 2012, dio como resultado un empate sin goles.

¿Cuándo saldría la primera lista de convocados de Mano Menezes?

Si bien, los primeros partidos amistosos estarían pactados para el 28 y 31 de marzo respectivamente, aún no se hace oficial qué día se anunciará la primera lista de convocados. Normalmente, se hace el llamado una o dos semanas antes del primer duelo. Por lo tanto, es muy probable que entre el 16 al 22 de marzo se conozcan a los primeros futbolistas que llamará Mano Menezes para esta nueva era.