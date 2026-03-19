HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨¡LO VAN A INTERPELAR! | Ministro ALDO PRIETO se presenta HOY ante el CONGRESO

Deportes

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

El partido por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 entre Cienciano y FC Cajamarca se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO juegan este viernes 20 de marzo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Un duelo de altura. Cienciano se ubica en el puesto 4 con 13 puntos. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega este duelo con una racha de tres triunfos de manera consecutiva. Todo lo contrario en FC Cajamarca, el conjunto capitaneado por Hernán Barcos viene de tres derrotas seguidas en el campeonato. Si no quieren complicarse con el tema del descenso, deberán ir por el triunfo en su visita a Cusco.

PUEDES VER: Pablo Guede pagaría cláusula de casi 300.000 dólares para rescindir con Alianza Lima y aceptar oferta de San Lorenzo

lr.pe

¿A qué hora juega Cienciano vs FC Cajamarca?

Los equipos de Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan por la octava fecha del Torneo Apertura. El partido se juega este viernes 20 de marzo en Cusco, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 9.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (sábado 21/03)

¿Dónde ver Cienciano vs FC Cajamarca?

El partido Cienciano vs FC Cajamarca, por la fecha 8 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Cienciano vs FC Cajamarca

  • Cienciano: Italo Espinoza; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.
  • FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Pablo Míguez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Pablo Lavandeira, Carlos Meza; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Brandon Palacios y Hernán Barcos.

PUEDES VER: Ricardo Gareca dice que “en Perú lo quieren más” por su fracaso en la selección chilena: “Como terminamos últimos”

lr.pe

¿Cómo ver Cienciano vs FC Cajamarca?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Cienciano vs FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Cienciano para este partido.

  • Betsson: gana Cienciano (1,40), empate (4,55), gana FC Cajamarca (7,10)
  • Betano: gana Cienciano (1,47), empate (4,90), gana FC Cajamarca (7,20)
  • Bet365: gana Cienciano (1,40), empate (4,33), gana FC Cajamarca (7,50)
  • 1XBet: gana Cienciano (1,40), empate (4,70), gana FC Cajamarca (6,83)
  • Coolbet: gana Cienciano (1,43), empate (4,35), gana FC Cajamarca (7,10)
  • Doradobet: gana Cienciano (1,45), empate (4,75), gana FC Cajamarca (7,50).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs FC Cajamarca?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Notas relacionadas
Directivo de Cienciano descartó fichaje de Miguel Trauco por pedir astronómico sueldo: "No se paga en el mercado peruano"

Directivo de Cienciano descartó fichaje de Miguel Trauco por pedir astronómico sueldo: "No se paga en el mercado peruano"

LEER MÁS
Cienciano derrotó 3-1 a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026: Alejandro Hohberg fue la figura del 'Papá

Cienciano derrotó 3-1 a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026: Alejandro Hohberg fue la figura del 'Papá

LEER MÁS
Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores HOY por la fase de grupos gratis en internet?

¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores HOY por la fase de grupos gratis en internet?

LEER MÁS
Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

LEER MÁS
Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

Concesiones mineras “ociosas”: Comisión del Congreso aprueba reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad si no hay producción

Deportes

Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores HOY por la fase de grupos gratis en internet?

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo es el debate presidencial 2026: hora, canales y todo lo que debes saber

Debate presidencial 2026: fecha, hora y canal dónde ver primera jornada del 23, 24 y 25 de marzo

José María Balcázar: 10 ministros son investigados por negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025