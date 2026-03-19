Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO juegan este viernes 20 de marzo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Un duelo de altura. Cienciano se ubica en el puesto 4 con 13 puntos. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega este duelo con una racha de tres triunfos de manera consecutiva. Todo lo contrario en FC Cajamarca, el conjunto capitaneado por Hernán Barcos viene de tres derrotas seguidas en el campeonato. Si no quieren complicarse con el tema del descenso, deberán ir por el triunfo en su visita a Cusco.

¿A qué hora juega Cienciano vs FC Cajamarca?

Los equipos de Cienciano y FC Cajamarca se enfrentan por la octava fecha del Torneo Apertura. El partido se juega este viernes 20 de marzo en Cusco, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 9.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (sábado 21/03)

¿Dónde ver Cienciano vs FC Cajamarca?

El partido Cienciano vs FC Cajamarca, por la fecha 8 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Cienciano vs FC Cajamarca

Cienciano: Italo Espinoza; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Italo Espinoza; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Pablo Míguez, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Pablo Lavandeira, Carlos Meza; Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Brandon Palacios y Hernán Barcos.

¿Cómo ver Cienciano vs FC Cajamarca?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Cienciano vs FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Cienciano para este partido.

Betsson: gana Cienciano (1,40), empate (4,55), gana FC Cajamarca (7,10)

Betano: gana Cienciano (1,47), empate (4,90), gana FC Cajamarca (7,20)

Bet365: gana Cienciano (1,40), empate (4,33), gana FC Cajamarca (7,50)

1XBet: gana Cienciano (1,40), empate (4,70), gana FC Cajamarca (6,83)

Coolbet: gana Cienciano (1,43), empate (4,35), gana FC Cajamarca (7,10)

Doradobet: gana Cienciano (1,45), empate (4,75), gana FC Cajamarca (7,50).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs FC Cajamarca?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para 42.000 espectadores.