Neymar deja abierta la posibilidad de retirarse del fútbol este año: ''No sé qué va a pasar de aquí en adelante''

El presente futbolístico de Neymar ha generado debate en diversos medios de comunicación en Brasil. La posibilidad de que sea convocado para el Mundial 2026 resulta una incógnita, ya que su largo historial de lesiones le ha impedido mostrar su mejor versión. No obstante, el astro brasileño confesó recientemente que esta temporada podría ser la última que dispute como futbolista profesional, una declaración que encendió las alarmas entre los aficionados y abrió interrogantes sobre su futuro con la 'Canarinha' de cara a la próxima Copa del Mundo.

Pese a no estar de acuerdo con la decisión del actual entrenador, Carlo Ancelotti, de mantenerlo fuera de la convocatoria, el popular 'Ney' aún conserva la esperanza de disputar lo que podría ser su última cita mundialista. Para el delantero, vestir una vez más la camiseta del 'Scratch' significaría cerrar su etapa en la selección pentacampeona del mundo.

¿Será este año el final de la carrera de Neymar como futbolista profesional?

En una entrevista con CazéTV, el crack de 34 años Neymar expresó en principio lo que representa para él esta temporada tanto a nivel de clubes como, sobre todo, en la selección brasileña, donde todavía no tiene asegurado su lugar para la próxima Copa del Mundo. En ese sentido, el delantero admitió que desconoce qué le deparará el futuro y no descartó la posibilidad de poner fin a su carrera profesional.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. Ahora estoy viviendo año a año. Este año es muy importante para Santos y para la selección brasileña, por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande", manifestó 'Ney'.

¿Cuáles son los objetivos de Neymar en este año?

Con respecto a los objetivos que tiene en mente, el exfutbolista del Barcelona resaltó que su prioridad es llegar en óptimas condiciones físicas, ya que de ello dependerá su convocatoria a la selección brasileña. Asimismo, afirmó que se ha cuidado rigurosamente y que incluso optó por perderse algunos partidos para no recaer en lesiones.

"Yo quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías, pero no saben lo que sucede en el día a día, no saben cómo es", expresó.

Por otro lado, destacó cómo el Santos realizó la pretemporada y reconoció que el ‘Peixe’ ha sido clave para reencontrarse con su mejor versión futbolística. Tras un prolongado período de inactividad debido a las dolencias físicas que lo marginaron de las canchas, el delantero consideró determinante el respaldo del club paulista en su proceso de recuperación.

"Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido. Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero terminé esperando un poco para volver al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada y logré volver muy bien en este último partido", dijo.

La esperanza de Neymar de jugar el Mundial 2026

A pesar de las dificultades que ha enfrentado en los últimos años, ‘Ney’ mantiene el optimismo de cara al futuro y tiene la mira puesta en disputar lo que podría ser su cuarto y último mundial con la selección brasileña. El delantero confía en que su recuperación física y la continuidad en Santos le permitan volver a ganarse un lugar en la ‘Canarinha’.

"Con mucho entrenamiento, con mucha perseverancia, que es lo que nos mueve, voy a poder alcanzar mi 100%. Eso es lo que quiero, es lo que les dije", concluyó con un mensaje esperanzador.