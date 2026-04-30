Cienciano sigue indomable en la Copa Sudamericana. El conjunto incaico mostró un gran nivel en la tercera jornada y se impuso con autoridad por 1-0 ante el poderoso Atlético Mineiro. Durante las celebraciones por el triunfo, el ‘Papá’ sorprendió con un pícaro mensaje hacia los brasileños, que cayeron por primera vez ante un club peruano.

Antes de su visita al Inca Garcilaso de la Vega, el elenco comandado por Eduardo Domínguez realizó una publicación relacionada con su visita a territorio cusqueño: “¡El Gallo va a los Andes para otra noche de Copa!”.

Publicación de Atlético Mineiro. Foto: Twitter/Atlético Mineiro

Cienciano y su picante mensaje a Atlético Mineiro

Luego de imponerse y ubicarse como único líder del grupo B, Cienciano utilizó la imagen que posteó Atlético Mineiro y colocó la pícara frase “O papai ganhou (El ‘Papá’ ganó)”.

“Desculpe, é assim que é o futebol do papai (Lo siento, así es el fútbol de papá)”, fue el mensaje que complementó su publicación.

Publicación de Cienciano. Foto: Twitter/Cienciano

DT de Cienciano explotó contra la prensa tras el triunfo del club cusqueño

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, protagonizó un tenso cruce con periodistas en conferencia de prensa. A pesar de lograr los 3 puntos, el argentino se molestó con las interrogantes que le plantearon.

“Se nota que nunca jugaste al fútbol. Eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto y yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solo a nuestro plantel, sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntas vienen con maldad (…) Otro... La siguiente pregunta. La siguiente o me voy... Acá parece que todos son de Mineiro, o de Garcilaso de Cusco. A ti no te voy a contestar más”, fueron sus iracundas respuestas a la prensa.

Al final de su participación, el estratega cuestionó que se le pida ganar por más goles ante un rival de la jerarquía de Atlético Mineiro.

“Claro que todos queremos ganar por más goles. Los jugadores, ya lo dije una vez, son seres humanos y están cansados. El arquero de ellos también trabaja. Creo que ustedes, como nosotros nos vestimos de rojo, piensan que somos el Liverpool. La verdad que cada vez me sorprende para mal. Hacen cada pregunta boluda. Qué malos que son. Dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son”, concluyó.